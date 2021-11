Trần Thị Hạnh (1947 - 2021)

Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Mẹ ơi,



Vì dịch bệnh, mẹ đã không thể kịp thời đến bệnh viện lớn sớm hơn để điều trị căn bệnh tim quái ác. Vì dịch bệnh con đã không thể được vào chăm sóc và bên cạnh mẹ những giây phút cuối cùng.



Những đêm con nằm ngoài hành lang bệnh viện và nhìn mẹ qua khe cửa, những giây phút mẹ vật lộn với những cơn khó thở, cố gắng tự mình dùng chút sức lực cuối cùng để nuốt từng thìa cháo con cảm nhận được sự bất lực, tuyệt vọng mẹ ạ.



Con chỉ muốn chạy vào với mẹ, bón cháo cho mẹ, cầm tay mẹ mà chẳng thể được. Mẹ ơi, cả một đời mẹ cho chúng con tất cả những gì mẹ có, thanh xuân, sức khoẻ, tiền bạc mà chẳng mưu cầu điều gì. Cả một đời mẹ hi sinh vì chúng con như vậy nhưng dịch bệnh đã dán tiếp cướp mẹ của con. Giờ đây con vẫn thở, vẫn khóc vì nhớ mẹ, con sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được mẹ và bên cạnh mẹ dù chỉ một phút thôi nhưng chẳng thể nữa rồi. Cho dù con có làm gì mẹ cũng không trở lại, khi tuyệt vọng và thương xót đến mức này con cũng chỉ biết cầu trời phật cho mẹ an nghỉ, vong linh mẹ nghe theo lời phật dạy như khi mẹ còn sống để mẹ được siêu thoát.



Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì đã cho chúng con một cuộc sống đủ đầy về tình yêu, hạnh phúc về tinh thần. Con thật may mắn khi được làm con của mẹ, nếu có kiếp sau con nguyện được mãi làm con của mẹ mãi mãi.



Con nhớ mẹ rất nhiều.

Con trai: Nguyễn Tiến Việt