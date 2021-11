Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Đại dịch đã cướp đi người mẹ thân yêu của tôi. Tôi xin thành kính phân ưu cùng toàn thể các gia đình có người thân đã ra đi do đại dịch Covid 19.Cầu mong cho toàn thể những vong linh ra đi do đại dịch Covid 19 được siêu thoát và luôn an vui nơi miền cực lạc.Chúc cho tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc, cùng chung tay vượt qua đại dịch Covid 19

Con trai: Ngô Đại Lâm