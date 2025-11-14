'Trạm phóng tương lai' - chắp cánh giấc mơ đến trường cho trẻ vùng sâu

Hơn 100 thành viên dự án "Trạm phóng tương lai" tự gây quỹ để xây mới, sửa chữa bốn điểm trường vùng sâu, vùng xa, thêm động lực đến trường cho gần 800 học sinh.

Trạm phóng tương lai là một trong 6 ứng viên tranh giải Tổ chức vì cộng đồng tại Vietnam iContent Awards 2025, bên cạnh một số tên tuổi nổi bật như Hoa Sen Group, Sài Gòn Xanh, Nuôi em hay Hành trình ước mơ.

Ca sĩ Hà Lê đánh giá dự án có giá trị bền vững, tác động tích cực đến cộng đồng. Thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động ngắn hạn như tổ chức sân chơi, tặng quà cho trẻ em địa phương rồi kết thúc, các điểm trường mới được hoàn thiện sẽ là điểm tựa, bệ phóng "chắp cánh giấc mơ tri thức" cho trẻ khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

Hơn hai năm với bốn mùa triển khai, từ 35 thành viên ban đầu, nhóm kết nạp thêm sinh viên từ nhiều tỉnh thành, đại diện doanh nghiệp, nhà tài trợ, hiện có hơn 100 thành viên. Họ duy trì mô hình tình nguyện độc lập, tự gây quỹ và triển khai dự án. Nguồn lực được huy động từ doanh nghiệp, cộng đồng, bán sản phẩm thương mại. Nhóm tự lên kế hoạch, tìm kiếm đối tác thi công, bàn giao điểm trường cho ban giám hiệu và chính quyền địa phương sau khi hoàn thành.

Tính đến tháng 10, Trạm phóng tương lai hoàn thiện bốn điểm trường, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học của 760 học sinh, 30 giáo viên.

Cụ thể, mùa một, Trạm khánh thành trường tiểu học Lê Văn Tám (thôn 20, xã Ea Riêng, Đăk Lăk) ngày 16/6/2024, tiếp sức 260 học sinh dân tộc H'Mông cùng 7 giáo viên. Với kinh phí 500 triệu đồng, nhóm hoàn thiện các hạng mục gồm: xây mới nhà vệ sinh, sân chơi, sửa giếng nước, cổng trường, trang trí lớp học và mở hội trại hè.

Trường tiểu học 3 Khánh Hải (ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hưng, Cà Mau) là tâm điểm mùa hai, khánh thành hôm 15/3. Khoảng 230 học sinh và 20 giáo viên cùng tham gia hội trại xuân, vui đùa ở sân chơi rộng hàng trăm m2. Khuôn viên được nâng cấp chống ngập, toàn bộ phòng ốc sơn sửa mới, tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Mùa ba huy động kinh phí 300 triệu đồng, khánh thành trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng 1, Mẫu giáo Trà Leng 1 (thôn 1, xã Trà Leng, Đà Nẵng) hôm 31/8, đón 30 học sinh dân tộc Xơ Đăng (Chi Ca Dong) cùng ba giáo viên. Phòng vệ sinh, khu tắm giặt, bếp ăn bán trú được xây mới và sơn sửa toàn bộ lớp học.

Mùa bốn, trường mầm non Bon Jun Juh (xã Đức Lập, Lâm Đồng) khánh thành ngày 4/10, đón 109 học sinh dân tộc M'Nông, ba giáo viên. Trạm trang bị sân chơi, sửa lớp học, nhà vệ sinh, lắp hệ thống lọc nước và tổ chức Trung Thu cho trẻ với nguồn kinh phí 500 triệu đồng.

Nguyễn Hoàng Khải, 30 tuổi, quê TP HCM, sáng lập dự án Trạm phóng tương lai năm 2023. Hoạt động chính gồm xây mới, sửa chữa các điểm trường, tổ chức hoạt động hướng nghiệp, workshop kỹ năng mềm, sinh hoạt ngoại khóa, kêu gọi trẻ bảo vệ môi trường, trồng cây, giữ gìn nhà vệ sinh và tham gia hội trại vận động tương tác. Anh cùng cộng sự kỳ vọng trẻ khó khăn ở miền núi, vùng sâu xa có động lực học hết lớp 12, tiếp tục bậc trung cấp, cao đẳng hay đại học, sau đó quay về phục vụ quê hương. Ban đầu nhóm có khoảng 35 thành viên, chủ yếu là học sinh, sinh viên ở TP HCM. Trước đó suốt 13 năm, họ đồng hành trong nhiều chuyến thiện nguyện - từ phát quà cho trẻ dịp Tết, Trung thu, Giáng sinh đến dự án Ngưng ngược đãi (nâng cao nhận thức về bạo hành tinh thần), Chuyến xe số 7+ (đưa bà con khó khăn từ TP HCM về các tỉnh miền Trung ăn Tết). "Chúng tôi đổi mô hình vì muốn một hướng đi bền vững, có thể tạo tác động lâu dài cho cộng đồng, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục - nơi trẻ em vùng sâu, vùng xa còn khó khăn về cơ sở vật chất lẫn môi trường học tập", Hoàng Khải nói về lý do thành lập Trạm phóng tương lai. Họ nghiên cứu, học hỏi nhiều đội nhóm khác, trong đó cảm hứng lớn nhất từ anh Hoàng Hoa Trung - sáng lập dự án Nuôi Em, Quỹ sức mạnh 2000. Các thành viên liên tục bàn luận, thống nhất tên nhóm. Họ đưa ra nhiều từ khóa liên quan như "bàn đạp", "trung chuyển", "ước mơ", "bay cao", "thời đại 4.0" vì khi hỏi về ước mơ, đa số trẻ nói muốn trở thành bác sĩ, kỹ sư hay phi hành gia. Sau cùng, họ chọn tên Trạm phóng tương lai vì thể hiện đúng tinh thần dự án. "Tên này tượng trưng cho bệ phóng giúp ước mơ của các em 'cất cánh', đồng thời đề cao ý nghĩa giáo dục và truyền cảm hứng", Hoàng Khải cho hay. Những ngày đầu, nhóm gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn lực và kinh phí. Chi phí xây điểm trường đầu tiên lên tới 500 triệu đồng, họ mất khoảng nửa năm gây quỹ bằng cách đấu giá tranh, bán áo, túi vải và vận động từng cá nhân đóng góp. Thách thức khác là khâu giấy tờ, trong khi nhóm thiếu kinh nghiệm vì chủ yếu là học sinh, sinh viên. Nhờ đàn anh, đàn chị trong ngành xây dựng lẫn nhà thầu hỗ trợ, họ mới hoàn thiện bản vẽ cùng thủ tục pháp lý. Hoàng Khải cho biết anh và các thành viên xúc động khi chứng kiến nụ cười hồn nhiên con trẻ mỗi mùa trường được sửa chữa, xây mới. Nhiều bé nói sau này muốn trở thành tình nguyện viên của Trạm. Không ít phụ huynh theo dõi Fanpage nhóm để gửi gắm tâm tình, cập nhật hình ảnh trường và tình hình học tập của con em mình. Dự án cũng đạt hơn 20 triệu lượt tiếp cận trên nền tảng số (chủ yếu là Facebook) trong 5 tháng thực hiện mùa ba, bốn. Các em nhỏ trải nghiệm khu vui chơi mới tại trường mầm non Bon Jun Juh (xã Đức Lập, Lâm Đồng). Ảnh: Nhân vật cung cấp Cô Tô Thị Thu Hiền, Phó hiệu trưởng trường mẫu giáo Bon Jun Juh (Lâm Đồng), nói tập thể giáo viên, học sinh phấn khởi khi có trường, lớp mới. Trước đây, phòng học bị ẩm mốc nặng vì mưa dột và nền xi măng bẩn, các cô thậm chí bỏ tiền túi ra để lót tấm simili cho các con ngồi nhưng vẫn không đảm bảo vệ sinh. "Nhờ dự án của Trạm, học sinh và các cô có môi trường học tập sạch sẽ, mát mẻ, sáng tạo hơn. Trẻ cũng có thể thư giãn ở sân chơi trong lúc chờ ba mẹ đón lúc tan trường", cô Hiền cho hay. Tương tự, thầy Lê Huy Phương, Hiệu trưởng trường tiểu học Trà Leng 1 (Đà Nẵng) đánh giá cao dự án vì đem đến những thứ cấp thiết nhất, có ý nghĩa lớn với cô trò nơi đây, điển hình là bếp ăn, phòng vệ sinh dù. "Giờ giáo viên ở lại trường không còn phải tắm giặt nhờ nhà dân, các em được ăn bán trú tại trường và phụ huynh không còn phải mất thời giờ quản con mỗi buổi trưa nữa". Nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng lẫn nghệ sĩ hưởng ứng dự án, trong đó có ca sĩ Hà Lê, diễn viên Thanh Hiền, Đỗ Nhật Hoàng, Chí Tâm, Huỳnh Lập, Huy Forum, TikToker Vẽ Hạnh Phúc hay Tấn Xa Nhà... "Những tương tác trên trở thành động lực lớn để chúng tôi tiếp tục phát triển dự án", nhà sáng lập Trạm cho hay. Học sinh trường mầm non Bon Jun Juh học tập, vui chơi ở trường mới Học sinh trường mầm non Bon Jun Juh học tập, vui chơi ở trường mới. Video: Trường Bon Jun Juh Từng góp mặt tại lễ khánh thành điểm trường mùa 4, diễn viên gạo cội Thanh Hiền - đóng Lật mặt 7 của Lý Hải - cho biết bà cảm nhận nguồn năng lượng tích cực và "khổng lồ" từ các thành viên Trạm Phóng Tương Lai.

"Tôi đồng cảm với tầm nhìn mà nhóm đang theo đuổi. Hy vọng trong tương lai, các bạn có thể xây thêm hàng nghìn điểm trường, tiếp sức nhiều mầm non đến trường hơn nữa", nghệ sĩ Thanh Hiền nói.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng - đóng vai Cường trong phim Mưa đỏ - ấn tượng với đam mê, nhiệt huyết, nỗ lực vì mục tiêu chung của nhóm. "Đồng hành dự án trong hai năm, tôi xúc động khi chứng kiến nhiều trẻ được đến trường và có cơ hội tiếp xúc con chữ. Cảm ơn vì trở thành mảnh ghép trong hành trình ý nghĩa này", anh cho hay.

Đồng hành dự án từ những ngày đầu, anh Nguyễn Phước Hiệp, chủ thầu xây dựng ở TP HCM - cho rằng nên nhân rộng những mô hình hoạt động như Trạm phóng tương lai, góp phần giúp trẻ em - mầm non tương lai của đất nước, có cơ hội đến trường. Do mục đích là phi lợi nhuận, anh và cộng sự thường tìm nguồn cung cấp vật tư, đội thợ có giá tốt nhất trong khu vực. Tuy nhiên đa số điểm trường ở miền núi thường cách biệt đô thị, đường xá xa xôi nên việc vận chuyển vật tư rất khó khăn, tốn kém. Có nơi phải di chuyển vật tư bằng vỏ lãi (thuyền máy), xe bán tải lẫn xe máy vì xe tải không đi vào được.

Nhóm sắp khởi động mùa 5, kết hợp Quỹ Hy Vọng (Hope) xây điểm trường tiểu học Liêng Srônh (xã Đam Rông 2, Lâm Đồng), dự kiến khánh thành tháng 3/2026, đón 122 học sinh dân tộc H'Mông, 5 giáo viên. Với kinh phí hơn một tỷ đồng, các hạng mục cần hoàn thiện gồm: xây hai phòng học, sân chơi, nhà vệ sinh, trang trí lớp, lắp hệ thống lọc nước, điện năng lượng mặt trời, trại xuân.

Các thành viên nhóm cho rằng góp mặt tại WeChoice, Human Act Prize và vào đến chung kết Vietnam iContent là món quà tinh thần, khẳng định họ đang đi đúng hướng. "Mới hai tuổi và không nhiều thành tựu như đội nhóm lớn, tuy nhiên được sánh vai cùng Nuôi Em, Sài Gòn Xanh hay Hoa Sen Group ở giải Tổ chức vì cộng đồng phần nào ghi nhận nỗ lực, giá trị của dự án. Chúng tôi kỳ vọng kết nối nhiều doanh nghiệp, đội nhóm, cá nhân ở gala ngày 29/11 để học hỏi, mở rộng tác động", Hoàng Khải nói.

Nhìn về tương lai, nhóm hướng tới mô hình doanh nghiệp xã hội để hợp thức hóa thủ tục và mở rộng hoạt động. Họ đặt mục tiêu phát triển cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau, duy trì tính nguyên bản và sứ mệnh ban đầu của dự án.

Hoàng Khải cho biết sẽ liên tục đào tạo đội ngũ quản lý dự án, phân chia khu vực triển khai gồm: Tây Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ. Các đội nhóm địa phương lẫn doanh nghiệp sẽ học quy trình triển khai điểm trường, còn Trạm giữ vai trò bảo trợ, cố vấn. Mục tiêu chung là tạo cộng đồng "Trường học 0 đồng" - nơi mọi người có thể trở thành cổ đông từng điểm trường.

"Với sự ủng hộ của cộng đồng, nghệ sĩ, khán giả lẫn đội nhóm khác, Trạm phóng tương lai tiếp tục gieo ước mơ tri thức, tạo môi trường học tập tốt nhất cho trẻ mọi miền tổ quốc", nhà sáng lập dự án nói thêm.

