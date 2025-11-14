'Trạm phóng tương lai' - chắp cánh giấc mơ đến trường cho trẻ vùng sâu

Trạm phóng tương lai là một trong 6 ứng viên tranh giải Tổ chức vì cộng đồng tại Vietnam iContent Awards 2025, bên cạnh một số tên tuổi nổi bật như Hoa Sen Group, Sài Gòn Xanh, Nuôi em hay Hành trình ước mơ.
Ca sĩ Hà Lê đánh giá dự án có giá trị bền vững, tác động tích cực đến cộng đồng. Thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động ngắn hạn như tổ chức sân chơi, tặng quà cho trẻ em địa phương rồi kết thúc, các điểm trường mới được hoàn thiện sẽ là điểm tựa, bệ phóng "chắp cánh giấc mơ tri thức" cho trẻ khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.
Hơn hai năm với bốn mùa triển khai, từ 35 thành viên ban đầu, nhóm kết nạp thêm sinh viên từ nhiều tỉnh thành, đại diện doanh nghiệp, nhà tài trợ, hiện có hơn 100 thành viên. Họ duy trì mô hình tình nguyện độc lập, tự gây quỹ và triển khai dự án. Nguồn lực được huy động từ doanh nghiệp, cộng đồng, bán sản phẩm thương mại. Nhóm tự lên kế hoạch, tìm kiếm đối tác thi công, bàn giao điểm trường cho ban giám hiệu và chính quyền địa phương sau khi hoàn thành.
Tính đến tháng 10, Trạm phóng tương lai hoàn thiện bốn điểm trường, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học của 760 học sinh, 30 giáo viên.
Cụ thể, mùa một, Trạm khánh thành trường tiểu học Lê Văn Tám (thôn 20, xã Ea Riêng, Đăk Lăk) ngày 16/6/2024, tiếp sức 260 học sinh dân tộc H'Mông cùng 7 giáo viên. Với kinh phí 500 triệu đồng, nhóm hoàn thiện các hạng mục gồm: xây mới nhà vệ sinh, sân chơi, sửa giếng nước, cổng trường, trang trí lớp học và mở hội trại hè.
Trường tiểu học 3 Khánh Hải (ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hưng, Cà Mau) là tâm điểm mùa hai, khánh thành hôm 15/3. Khoảng 230 học sinh và 20 giáo viên cùng tham gia hội trại xuân, vui đùa ở sân chơi rộng hàng trăm m2. Khuôn viên được nâng cấp chống ngập, toàn bộ phòng ốc sơn sửa mới, tổng kinh phí 500 triệu đồng.
Mùa ba huy động kinh phí 300 triệu đồng, khánh thành trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng 1, Mẫu giáo Trà Leng 1 (thôn 1, xã Trà Leng, Đà Nẵng) hôm 31/8, đón 30 học sinh dân tộc Xơ Đăng (Chi Ca Dong) cùng ba giáo viên. Phòng vệ sinh, khu tắm giặt, bếp ăn bán trú được xây mới và sơn sửa toàn bộ lớp học.
Mùa bốn, trường mầm non Bon Jun Juh (xã Đức Lập, Lâm Đồng) khánh thành ngày 4/10, đón 109 học sinh dân tộc M'Nông, ba giáo viên. Trạm trang bị sân chơi, sửa lớp học, nhà vệ sinh, lắp hệ thống lọc nước và tổ chức Trung Thu cho trẻ với nguồn kinh phí 500 triệu đồng.
"Tôi đồng cảm với tầm nhìn mà nhóm đang theo đuổi. Hy vọng trong tương lai, các bạn có thể xây thêm hàng nghìn điểm trường, tiếp sức nhiều mầm non đến trường hơn nữa", nghệ sĩ Thanh Hiền nói.
Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng - đóng vai Cường trong phim Mưa đỏ - ấn tượng với đam mê, nhiệt huyết, nỗ lực vì mục tiêu chung của nhóm. "Đồng hành dự án trong hai năm, tôi xúc động khi chứng kiến nhiều trẻ được đến trường và có cơ hội tiếp xúc con chữ. Cảm ơn vì trở thành mảnh ghép trong hành trình ý nghĩa này", anh cho hay.
Đồng hành dự án từ những ngày đầu, anh Nguyễn Phước Hiệp, chủ thầu xây dựng ở TP HCM - cho rằng nên nhân rộng những mô hình hoạt động như Trạm phóng tương lai, góp phần giúp trẻ em - mầm non tương lai của đất nước, có cơ hội đến trường. Do mục đích là phi lợi nhuận, anh và cộng sự thường tìm nguồn cung cấp vật tư, đội thợ có giá tốt nhất trong khu vực. Tuy nhiên đa số điểm trường ở miền núi thường cách biệt đô thị, đường xá xa xôi nên việc vận chuyển vật tư rất khó khăn, tốn kém. Có nơi phải di chuyển vật tư bằng vỏ lãi (thuyền máy), xe bán tải lẫn xe máy vì xe tải không đi vào được.
Nhóm sắp khởi động mùa 5, kết hợp Quỹ Hy Vọng (Hope) xây điểm trường tiểu học Liêng Srônh (xã Đam Rông 2, Lâm Đồng), dự kiến khánh thành tháng 3/2026, đón 122 học sinh dân tộc H'Mông, 5 giáo viên. Với kinh phí hơn một tỷ đồng, các hạng mục cần hoàn thiện gồm: xây hai phòng học, sân chơi, nhà vệ sinh, trang trí lớp, lắp hệ thống lọc nước, điện năng lượng mặt trời, trại xuân.
Các thành viên nhóm cho rằng góp mặt tại WeChoice, Human Act Prize và vào đến chung kết Vietnam iContent là món quà tinh thần, khẳng định họ đang đi đúng hướng. "Mới hai tuổi và không nhiều thành tựu như đội nhóm lớn, tuy nhiên được sánh vai cùng Nuôi Em, Sài Gòn Xanh hay Hoa Sen Group ở giải Tổ chức vì cộng đồng phần nào ghi nhận nỗ lực, giá trị của dự án. Chúng tôi kỳ vọng kết nối nhiều doanh nghiệp, đội nhóm, cá nhân ở gala ngày 29/11 để học hỏi, mở rộng tác động", Hoàng Khải nói.
Nhìn về tương lai, nhóm hướng tới mô hình doanh nghiệp xã hội để hợp thức hóa thủ tục và mở rộng hoạt động. Họ đặt mục tiêu phát triển cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau, duy trì tính nguyên bản và sứ mệnh ban đầu của dự án.
Hoàng Khải cho biết sẽ liên tục đào tạo đội ngũ quản lý dự án, phân chia khu vực triển khai gồm: Tây Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ. Các đội nhóm địa phương lẫn doanh nghiệp sẽ học quy trình triển khai điểm trường, còn Trạm giữ vai trò bảo trợ, cố vấn. Mục tiêu chung là tạo cộng đồng "Trường học 0 đồng" - nơi mọi người có thể trở thành cổ đông từng điểm trường.
"Với sự ủng hộ của cộng đồng, nghệ sĩ, khán giả lẫn đội nhóm khác, Trạm phóng tương lai tiếp tục gieo ước mơ tri thức, tạo môi trường học tập tốt nhất cho trẻ mọi miền tổ quốc", nhà sáng lập dự án nói thêm.
Thi Quân
|Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam Shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.
Giải thưởng năm nay hướng đến cá nhân, nhóm sáng tạo nội dung người Việt lẫn tổ chức sản xuất đang hoạt động tại thị trường trong nước, có hoạt động và sản phẩm tính đến tháng 9/2025. Ban tổ chức chia ba hạng mục, gồm 11 giải.
Sau vòng sơ loại, Vietnam iContent Awards 2025 chọn ra 72 ứng viên nổi bật từ hơn 100 đề cử ban đầu để vào vòng chung kết. Độc giả có thể bình chọn cho đề cử yêu thích từ 15h ngày 30/10 đến hết 18/11. Kết quả dựa trên 30% điểm của độc giả và 70% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo, sẽ công bố tại gala, dự kiến diễn ra vào 29/11 ở TP HCM.