Trăm cảnh sát đột kích bar Aplus ở trung tâm TP HCM

Nhiều lực lượng cảnh sát đồng loạt ập vào bar Aplus ở phường Cầu Ông Lãnh, phát hiện nhiều người trong số 500 khách và nhân viên dương tính chất ma túy, rạng sáng nay.

Cảnh sát kiểm tra quán bar lúc rạng sáng, khi có hơn 500 khách và nhân viên. Ảnh: Công an TP HCM

Khoảng 1h, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát cơ động và Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ) bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar Aplus.

Lúc này có hơn 500 khách và nhân viên.

Video cảnh sát kiểm tra quán bar Nhiều lực lượng cảnh sát đột kích bar Aplus rạng sáng nay. Video: Công an TP HCM

Qua sàng lọc và xét nghiệm nhanh tại chỗ, lực lượng chức năng xác định 17 người dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, cảnh sát tạm giữ hai người nghi vấn tàng trữ trái phép chất cấm.

Cơ quan điều tra đang lập hồ sơ, phân loại những người liên quan để xử lý.

Công an TP HCM đang siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện và ngăn chặn tệ nạn ma túy. Ảnh: Công an TP HCM

Aplus SaiGon là quán bar quy mô lớn tại khu vực trung tâm TP HCM, hoạt động sôi động về đêm, thường xuyên thu hút đông khách, nhất là vào cuối tuần. Cơ sở này từng được xem là điểm vui chơi quen thuộc trong giới nightlife, xuất hiện nhiều trên mạng xã hội trước khi bị công an kiểm tra.

Đợt kiểm tra nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Bính Ngọ, nhằm siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện và ngăn chặn tệ nạn ma túy tại thành phố.

Cảnh sát lập biên bản các dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại bar Aplus, rạng sáng nay. Ảnh: Công an TP HCM

Nhật Vy