Trải nghiệm đảo Hòn Thơm với giá 700.000 đồng

Hành trình “Take me to Sun World Phu Quoc” trên đảo Hòn Thơm có giá 700.000 đồng cho người lớn và 350.000 đồng cho trẻ em.

"Take me to Sun World Phu Quoc" đưa du khách trải nghiệm Hòn Thơm được khởi đầu với chuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới. Du khách sẽ được "bay" trên biển ngọc, thu vào tầm mắt toàn cảnh cụm đảo lớn nhất Phú Quốc với biển xanh mênh mông, những ngôi làng lúp xúp bên bờ cát, dàn thuyền đánh cá lênh đênh, biển mênh mông xanh và những mỏm đá nhấp nhô trong sóng nước...

Chuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới trong hành trình. Ảnh: Sun Group

Sau 25 phút trên cáp treo, khách du lịch sẽ tiếp tục hành trình khám phá tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Phu Quoc. Trong đó, Aquatopia Water Park - một trong những công viên nước hàng đầu châu Á có thể đáp ứng sở thích từ trẻ em đến người lớn tuổi, đặc biệt là những người đam mê thử thách với nhiều trò chơi ấn tượng. Có thể kể đến Cuộc chiến mãng xà, Hải Vương phục hận dành cho những ai ưa thích mạo hiểm; Giao long tuần dương dành cho nhóm bạn bè; Dòng sông lơ đãng là nơi trẻ em thích bơi lội trong làn nước xanh mát...

Du khách ngồi cabin sau 25 phút trên cáp treo để tới khu trò chơi. Ảnh: Sun Group

Tiếp đến, Sun World Phu Quoc sẽ mang đến cho du khách những vũ khúc sôi động được biểu diễn bởi các nghệ sỹ Nam Mỹ. Mỗi khung giờ, du khách tới Đảo thiên đường Hòn Thơm và tham quan các điểm đến tại đây sẽ được thưởng thức những vũ điệu với các chủ đề khác nhau: Tagi Kani (Bức thư tình người yêu), Hoko Kani (Khúc chiến binh chuẩn bị ra trận), Kari Kani (Vũ điệu thổ dân) hay vũ điệu Latin nóng bỏng chỉ có tại Đêm Thiên Đường.

Hành trình tiếp tục mở ra với nhiều trải nghiệm, đặc biệt tại ngôi làng Exotica với những trò chơi thử thách Mộc xà thịnh nộ - tàu lượn siêu tốc bằng gỗ lần đầu tiên tại Việt Nam. Trò chơi đưa du khách lên cao, ngắm trọn vẻ đẹp của Hòn Thơm rồi bất ngờ lao dốc sâu thẳm với tốc độ chớp mắt, rồi từ từ trở về đích trong xúc cảm thích thú của nhiều người.

Aquatopia Water Park – một trong những công viên nước hàng đầu châu Á tại tổ hợp vui chơi của Đảo thiên đường Hòn Thơm. Ảnh: Sun Group

Ngoài ra, trò chơi Mắt đại bàng mới ra mắt đưa du khách được từ từ bay lên cao, xoay tròn 360 độ, ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của Hòn Thơm. Bức tranh thiên nhiên tại đây hiện ra với những mảng màu sống động: xanh lam của trời, xanh ngọc bích của biển, xanh rì của những cánh rừng già và làn cát trắng mịn.

Cũng trong năm nay, Sun World Phu Quoc sẽ ra mắt thêm trò chơi Cơn lốc xoáy (Hurrycane’s fury) tại ngôi làng Exotica huyền bí. Du khách sẽ vào vai những thủy thủ dũng cảm, trong một hải trình đầy thử thách, vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt với sóng gió, biển động trên con thuyền gonloda có độ cao cột buồm 43m. Dự kiến, đây là trò chơi thử thách "đốt cháy" mùa hè trên Hòn Thơm đối với các tín đồ cảm giác mạnh.

Bữa tối với nhiều món ngon đặc trưng của 3 miền Bắc, Trung, Nam tại nhà hàng Coconut Garden. Ảnh: Sun Group

Khách hàng có thể trải nghiệm trọn vẹn hành trình "Take me to Phu Quoc" với combo "Đêm thiên đường" giá 700.000 đồng mỗi người lớn và 350.000 đồng với trẻ em. Combo gồm vé cáp treo Hòn Thơm khứ hồi, trải nghiệm ngôi làng Exotica, công viên nước Aquatopia, thưởng ngoạn hoàng hôn và vũ điệu thổ dân nóng bỏng, thưởng thức bữa tối với rất nhiều món ngon đặc trưng của 3 miền Bắc, Trung, Nam tại nhà hàng Coconut Garden.

Thanh Thư