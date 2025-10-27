Trải nghiệm của người dùng máy đo đường huyết liên tục 3P

Với máy đo đường huyết liên tục 3P, nhiều người mắc bệnh tiểu đường dễ dàng kiểm soát sức khỏe từ những thay đổi nhỏ, không còn lo đường huyết hạ ban đêm.

Ông Huỳnh Văn Quang (62 tuổi, TP HCM) được chẩn đoán mắc tiểu đường cách đây hơn 5 năm. Trước đây, ông sử dụng máy đo đường huyết truyền thống, mỗi lần kiểm tra đều phải chích máu lấy mẫu, khá bất tiện, đau và dễ quên. "Mỗi ngày phải đo 5-6 lần, mà bận việc là tôi lại bỏ qua. Cũng vì thế nên chỉ số đường huyết của tôi thất thường, khó kiểm soát", ông kể.

Thời gian gần đây, con gái ông đang sinh sống tại nước ngoài biết đến công nghệ theo dõi đường huyết liên tục (CGM) - một thiết bị có thể theo dõi chỉ số glucose trong máu 24/7 mà không cần lấy máu. Khi tìm hiểu, cô phát hiện ở Việt Nam đã có máy đo đường huyết liên tục 3P của FPT với giao diện tiếng Việt, dễ hiểu và đặc biệt có thể chia sẻ dữ liệu đường huyết cho người thân từ xa để cùng theo dõi. Con gái khuyên ông Quang dùng thử thiết bị 3P để cô có thể cùng theo dõi đường huyết của bố.

Sau vài tháng sử dụng máy đo đường huyết 3P, ông Quang cảm nhận việc theo dõi đường huyết đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ số được cập nhật tự động trên ứng dụng, giúp ông biết rõ cơ thể phản ứng ra sao sau mỗi bữa ăn hay uống thuốc. "Có lần tôi ăn cơm xong mà quên uống thuốc, lát sau thấy máy cảnh báo đường huyết tăng cao mới giật mình nhớ ra. Nhờ vậy tôi kịp thời dùng thuốc. Nếu không có thiết bị máy đo đường huyết 3P này chắc tôi cũng không phát hiện sớm như vậy", ông chia sẻ.

Thiết bị đo đường huyết liên tục 3P giúp người thân cũng có thể theo dõi chỉ số đường huyết của bệnh nhân từ xa. Ảnh: FTel

Ông Quang đánh giá cao ưu điểm dễ sử dụng, giao diện tiếng Việt, không gây đau và giúp người dùng cũng như người thân theo dõi sức khỏe dễ dàng hơn của máy đo 3P. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hằng (58 tuổi, ngụ tại Hà Nội) đặc biệt cảm thấy hài lòng khi vẫn có thể theo dõi đường huyết vào ban đêm - thời điểm bà từng nhiều lần tụt đường huyết mà không hay biết.

"Có nhiều sáng ngủ dậy tôi thấy mệt lả người mà không rõ nguyên nhân, sau này bác sĩ nói có thể do hạ đường huyết lúc ngủ", bà nhớ lại. Trước đây, để tránh tụt đường huyết ban đêm, bà phải đặt báo thức giữa đêm để dậy đo, đồng thời chuẩn bị sẵn bánh, sữa bên cạnh giường phòng khi chóng mặt, toát mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, nhiều đêm đang ngủ ngon, chuông báo thức kêu, bà giật mình dậy, rồi kiểm tra đường huyết bằng máy chích máu, chỉ số bình thường. Bà thấy rất bất tiện và nhất là sau đó khó ngủ lại.

Từ khi dùng CGM 3P, bà được thiết bị cảnh báo chủ động ngay khi chỉ số giảm thấp bất thường. "Ứng dụng trên điện thoại báo chuông rõ như báo thức, tôi tỉnh dậy, mở ra xem thì thấy cảnh báo hạ đường huyết, tôi làm theo hướng dẫn đo lại để kiểm tra. Đúng là chỉ số đường huyết bị thấp thật, nên tôi liền uống ngay hộp sữa để ổn định lại", bà kể.

Máy đo 3P giúp người bệnh tiểu đường an tâm ngủ mỗi đêm, không còn lo bỏ lỡ tình trạng tụt đường huyết bất ngờ. Ảnh: FTel

Bà Hằng hài lòng vì máy đo đường huyết 3P và ứng dụng FPT Medicare giúp bà thoát khỏi nỗi sợ của kim tiêm mỗi ngày, đồng thời mang lại cảm giác an toàn và chủ động hơn trong từng giấc ngủ.

Với người bị rối loạn đường huyết hay tiểu đường, việc theo dõi chỉ số đường huyết hàng ngày là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, không ít người cảm thấy đau đớn, phiền toái, tốn thời gian khi phải thực hiện nhiều thao tác chích máu, đo, chờ đợi và ghi chép mỗi ngày. Sự bất tiện đó khiến nhiều người dần nản lòng, bỏ qua khâu theo dõi - điều vốn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kiểm soát bệnh.

Những bất tiện này đã được khắc phục khi FPT phát triển máy đo đường huyết liên tục 3P (CGM 3P). 3P mang đến một cách theo dõi hoàn toàn mới: tự động, liên tục và thông minh. Người dùng không phải thao tác bất tiện như trích máu, ghi chép thủ công nữa. Thay vào đó, máy đo đường huyết 3P sẽ ghi nhận và cập nhật liên tục mỗi 3 phút một lần, hiển thị bằng tiếng Việt ngay trên ứng dụng. Người dùng có thể theo dõi chỉ số của mình mọi lúc, mọi nơi và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe. Hơn nữa, người dùng còn có thể chia sẻ kết quả theo dõi đường huyết với người thân, để mọi người cùng yên tâm hơn.

Trọn bộ máy đo đường huyết liên tục 3P - giải pháp kiểm soát đường huyết thông minh được FPT phát triển. Ảnh: FTel

"Với máy đo đường huyết liên tục 3P, người dùng không chỉ nhận được dữ liệu, mà còn có được sự an tâm và kết nối giữa người bệnh và gia đình, giữa bệnh nhân và bác sĩ, giữa công nghệ và cuộc sống", đại diện FPT cho biết. Ông Quang, bà Hằng, nhiều bệnh nhân và các bác sĩ cùng đồng tình với ý kiến này.

FPT MediCare kỳ vọng, việc mang công nghệ đo đường huyết liên tục đến gần hơn với người Việt sẽ giúp thay đổi thói quen theo dõi sức khỏe từ bị động sang chủ động. "Không chỉ giúp kiểm soát đường huyết, CGM 3P còn tạo động lực để người dùng xây dựng lối sống lành mạnh, cân bằng và bền vững hơn", đại diện FPT cho biết.

Với tầm nhìn ứng dụng công nghệ để phục vụ sức khỏe cộng đồng, FPT đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu ấy để mang đến những sản phẩm, dịch vụ thông minh, dễ sử dụng và đáng tin cậy cho mọi người, mọi nhà.

* Tên bệnh nhân đã thay đổi

Diệp Chi