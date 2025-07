TP HCM tạo 'đường đua' đổi mới sáng tạo

TP HCM kêu gọi doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tham gia phong trào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực, giai đoạn 2025-2030.

Kế hoạch tổ chức phong trào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được UBND TP HCM ban hành ngày 18/7. Thành phố kỳ vọng phong trào sẽ góp phần đẩy nhanh mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của cả nước và khu vực.

Phong trào gồm 2 giai đoạn 2025-2027 và 2027-2030. Trong đó, TP HCM kỳ vọng các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà khoa học, doanh nhân trên địa bàn sẽ có nhiều sáng kiến đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số. Trọng tâm là đổi mới phương thức quản lý từ truyền thống sang không gian số dựa trên dữ liệu; phát triển hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Quá trình áp dụng đổi mới được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số theo từng ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phòng thí nghiệm bán dẫn Trung tâm nghiên cứu triển khai, Khu công nghệ cao TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

TP HCM cho biết sẽ tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số, khuyến khích doanh nghiệp tham gia kinh tế số, phát triển xã hội số. Thành phố đồng thời khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, áp dụng công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới trong phát triển kinh tế xã hội.

Phong trào cũng kêu gọi thi đua phát triển kinh tế số, doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp khoa học công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho cả nền kinh tế.

Kế hoạch còn kỳ vọng phát triển xã hội số; đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ, tạo nguồn nhân lực; đảm bảo an toàn, an ninh mạng, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phát triển AI, công nghệ sinh học, lượng tử, bán dẫn, năng lượng nguyên tử...

Các đơn vị, mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ được TP HCM khen thưởng, biểu dương.

TP HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, như "siêu đô thị" sau sáp nhập. Quy mô kinh tế sau hợp nhất của thành phố mới đạt hơn 2,7 triệu tỷ đồng - chiếm gần 1/4 GDP năm 2024 của cả nước. Thu ngân sách của thành phố mới cũng vượt trội khi chiếm gần 1/3 cả nước với 682 nghìn tỷ đồng.

Khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số được thành phố xem như chiến lược quan trọng hàng đầu, kim chỉ nam cho phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TP HCM Lâm Đình Thắng, quá trình đẩy mạnh các trụ cột này còn nhiều khó khăn. Chẳng hạn, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 90-95% nhưng tốc độ chuyển đổi số không cao, do hiếu nguồn lực, kiến thức, chiến lược và kiên trì. Nguồn nhân lực số đang thiếu ở cả cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; vấn đề an toàn, an ninh mạng ngày càng phức tạp.

Do đó, phát động phong trào thi đua là bước đi cụ thể hóa mục tiêu tăng tốc của địa phương.

Bên cạnh phong trào, TP HCM sẽ xây dựng và lấy ý kiến chuyên gia về Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2025 - 2030. Theo lãnh đạo địa phương đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết để triển khai chỉ tiêu của Nghị quyết 57 hướng đến mục tiêu đưa TP HCM vào nhóm 100 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới trong những năm tới.

Hoài Phương