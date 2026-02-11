TP HCM mưa trái mùa cận Tết

Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, nhiều khu vực tại TP HCM xuất hiện mưa trái mùa, người dân được khuyến cáo đề phòng giông lốc, mưa đá, ngày 24 tháng Chạp (11/2).

Khoảng 13h, nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP HCM trời âm u rồi xuất hiện mưa nặng hạt. Cơn mưa kéo dài hơn 10 phút trước khi tạnh dần. Trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1 cũ), nhiều người đi xe máy chật vật di chuyển dưới mưa lớn; một số khác không mang áo mưa phải trú tạm dưới mái hiên nhà dân dọc tuyến.

Cơn mưa nặng hạt kéo dài khoảng 10 phút ở khu vực trung tâm TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mưa xuất hiện do tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông. Hiện tượng này gây mưa tại nhiều khu vực quận 1, 2, 7 cũ và vùng ven Bình Chánh, Nhà Bè...

Chiều tối cùng ngày, mây đối lưu tiếp tục phát triển, nhiều nơi ở TP HCM có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa lớn. Do mưa trái mùa có thể kèm nhiễu động mạnh, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng giông lốc, sét và mưa đá.

Người dân lái xe máy trong cơn mưa nặng hạt trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1 cũ), trưa 11/2. Ảnh: Thanh Tùng

Dự báo từ ngày 14 đến 19/2, TP HCM duy trì thời tiết nắng ráo, không mưa, trời se lạnh vào sáng sớm và chiều tối. Trước đó, vào các năm 2022 và 2024, thành phố cũng từng ghi nhận mưa đá sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài.

Đình Văn