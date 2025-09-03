TP HCM miễn thuế, hỗ trợ vốn mồi cho gần 2.000 startup

TP HCMThành phố dự kiến hỗ trợ ươm tạo 2.000 dự án khởi nghiệp đến năm 2028, áp dụng chính sách miễn thuế thu nhập cho cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị quyết 31.

Thông tin được bà Đặng Thị Luận, Quyền giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP HCM (SIHUB) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, chia sẻ tại chương trình kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) khu vực phía Nam ngày 27/8.

Cụ thể, Thành phố đang triển khai nhiều cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài. Một trong những điểm nhấn là chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển. Startup sẽ tự xác định điều kiện, tiêu chí để kê khai và quyết toán với cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, thành phố triển khai chính sách hỗ trợ không hoàn lại cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo ở ba giai đoạn: tiền ươm tạo (tối đa 40 triệu đồng), ươm tạo (tối đa 80 triệu đồng) và tăng tốc (tối đa 400 triệu đồng).

Để đăng ký tham gia, startup liên hệ SIHUB (Sihub@tphcm.gov.vn) tải biểu mẫu và đăng ký thông tin. Hội đồng tuyển chọn của Trung tâm xét duyệt để chọn startup phù hợp các tiêu chí. Đến nay, thành phố đã thu hút hàng trăm dự án tham gia, trong đó 233 dự án ươm tạo đã được phê duyệt.

Bà Đặng Thị Luận trình bày tại chương trình hỗ trợ kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) khu vực phía Nam, diễn ra ngày 27/8. Ảnh: SIHUB

Dự kiến đến năm 2028, có hơn 1.000 dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo; hơn 700 dự án ở giai đoạn ươm tạo và khoảng 200 dự án ở giai đoạn tăng tốc tiếp cận được với các nhà đầu tư mạo hiểm. Nghĩa là mỗi năm dự kiến hỗ trợ được khoảng 250 dự án tiền ươm tạo, 150 dự án ươm tạo và 50 dự án tăng tốc.

Các lĩnh vực hỗ trợ gồm thương mại điện tử; công nghệ tài chính (Fintech); ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và chuyển đổi số; lĩnh vực công y tế và giao thông; phát triển bền vững; Công nghiệp văn hóa; công nghệ giáo dục.

Bên cạnh ưu đãi thuế và vốn, TP HCM cũng ban hành chính sách giữ chân nhân tài khoa học công nghệ với mức lương, thù lao tăng cao cho lãnh đạo và chuyên gia trong các tổ chức công lập. Mức lương, thù lao của đội ngũ lãnh đạo tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, gồm người đứng đầu, cấp phó, trưởng - phó phòng ban, phòng thí nghiệm..., dao động 30-120 triệu đồng mỗi tháng, tùy chức danh, trình độ và năng lực.

Các chính sách hỗ trợ còn lại bao gồm: Chính sách thử nghiệm công nghệ mới; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của Thành phố; Chính sách hỗ trợ R&D (hoạt động nghiên cứu và phát triển) cho doanh nghiệp.

Hoạt động nằm trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của TP HCM.

Ông Phạm Văn Quân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Checkee, startup đổi mới sáng tạo trong truy xuất nguồn gốc cho biết trong ba năm qua doanh nghiệp đã tiếp cận nhiều chương trình hỗ trợ của TP HCM. Đơn vị từng tham gia các cuộc thi khởi nghiệp như GIC, hoạt động ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ tại Vườn ươm công nghệ cao, tham gia triển lãm tại các hội thảo và chương trình phổ biến chính sách hỗ trợ do SIHUB triển khai. "Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP HCM là điểm tựa quan trọng, giải quyết nhu cầu về không gian làm việc, kết nối và hỗ trợ cho cộng đồng startup", ông Quân nhấn mạnh.

Theo báo cáo của StartupBlink công bố tháng 5/2025, TP HCM lần đầu tiên lọt vào Top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp Đông Nam Á, đứng thứ 110 toàn cầu. Thành phố hiện có hơn 2.000 startup, chiếm một nửa cả nước, cùng sự tham gia của hơn 100 quỹ đầu tư mạo hiểm và 20.000 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Hệ sinh thái khởi nghiệp của TP HCM hiện được định giá 7,4 tỷ USD, thu hút tổng vốn đầu tư mạo hiểm lên đến 260 triệu USD, quy tụ gần 50% số lượng startup của cả nước và là nơi khởi nghiệp của 3 "kỳ lân" công nghệ là VNG, MoMo và Sky Mavis.

Thái Anh