TP HCM lập tổ liên ngành thúc đẩy Trung tâm dữ liệu 2 tỷ USD

TP HCM thành lập Tổ công tác liên ngành để thúc đẩy dự án Trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung.

Theo quyết định của UBND TP HCM, Tổ công tác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đình Thắng làm tổ trưởng, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực. Việc lập Tổ công tác nhằm thúc đẩy dự án trung tâm dữ liệu AI tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (xã Củ Chi) - nơi được quy hoạch cho công nghệ cao, hạ tầng số và dịch vụ dữ liệu.

Tổ có 15 thành viên, gồm đại diện các sở, ngành và doanh nghiệp liên quan như Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc, Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC - nhà đầu tư hạ tầng trung tâm dữ liệu), Công ty cổ phần Phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc (doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tân Phú Trung, nơi triển khai dự án).

Lối vào Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TP HCM. Ảnh: Kinh Bắc

UBND TP HCM giao tổ công tác phối hợp liên ngành để đẩy nhanh tiến độ dự án, chủ động xử lý khó khăn trong phạm vi thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền sẽ tổng hợp, báo cáo thành phố xem xét.

Trước đó, hồi tháng 11, tại London (Anh), Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc cùng Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và Ngân hàng VietinBank công bố hợp tác phát triển khu phức hợp trung tâm dữ liệu AI mang tên SGI-HCM Campus tại khu công nghiệp này. Dự án có công suất thiết kế 200 MW IT Load, định hướng trở thành tổ hợp trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn trong khu vực.

Theo kế hoạch, trung tâm có thể vận hành khoảng 100.000 GPU trong vài năm tới, phục vụ nhu cầu tính toán lớn cho trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và điện toán đám mây thế hệ mới. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2 tỷ USD, huy động từ vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại; trong đó các nhà đầu tư tham gia góp vốn chủ sở hữu.

Dự án triển khai trên quỹ đất khoảng 10 ha tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, được đánh giá có lợi thế về kết nối điện, viễn thông và logistics, đáp ứng tiêu chuẩn trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Khi hình thành, trung tâm được kỳ vọng bổ sung hạ tầng tính toán chiến lược cho TP HCM, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái AI, kinh tế số và thu hút đầu tư công nghệ cao.

Ngoài dự án này, TP HCM đang có nhiều nhà đầu tư quan tâm xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn, phục vụ AI và kinh tế số. Đáng chú ý, G42 dự kiến rót 2 tỷ USD xây dựng trung tâm siêu dữ liệu AI tại thành phố. Trong nước, CMC đã khởi công Hyperscale Data Center SHTP vốn 250 triệu USD, còn Viettel triển khai trung tâm dữ liệu Củ Chi công suất 140 MW.

Lê Tuyết