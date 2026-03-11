TP HCM in hơn 9,6 triệu thẻ cử tri từ dữ liệu VNeID

Từ dữ liệu dân cư trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, TP HCM đã in hơn 9,6 triệu thẻ cử tri, trên 91% đã được phát trước ngày bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin được nêu tại phiên họp thứ 8 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 11/3. Chủ tịch HĐND TP HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP HCM Võ Văn Minh chủ trì.

Theo Công an TP HCM, điểm mới của kỳ bầu cử lần này là triển khai phần mềm quản lý cử tri, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết hợp ứng dụng VNeID để rà soát, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ in thẻ cử tri. Thành phố đã bàn giao hơn 9,6 triệu thẻ cho ủy ban bầu cử cấp xã. Từ nay đến ngày bầu cử (15/3), các địa phương tiếp tục rà soát, phát thẻ, bảo đảm không bỏ sót cử tri.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh chủ trì phiên họp sáng 11/3. Ảnh: An Phương

Công an TP HCM cũng thành lập bốn tổ ứng phó sự cố an ninh, an toàn thông tin phục vụ bầu cử, đồng thời vận hành trung tâm tác chiến an ninh mạng. Lực lượng được bố trí bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Theo Sở Nội vụ TP HCM, công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai đồng bộ. Thành phố đã kiện toàn 13 ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 40 ban bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031. Tính đến ngày 8/3, hơn 2.800 hội nghị tiếp xúc cử tri đã được tổ chức với hàng trăm nghìn lượt người tham dự.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cơ quan tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa cháy nổ và an toàn thực phẩm trong ngày bầu cử. Công tác tổ chức tại các điểm bỏ phiếu cần được chuẩn bị chu đáo, đồng thời quan tâm động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở.

Chiến sĩ quân xem danh sách cử tri tại điểm bầu cử Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, xã Long Sơn. Ảnh: Nhi Hoàng

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3. Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cả nước có 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử, bầu 500 đại biểu; trong đó 392 người là nữ (45,37%), 188 người dân tộc thiểu số (21,76%), 65 người ngoài Đảng (7,52%).

Tại TP HCM, cấp Quốc hội có 13 đơn vị bầu cử với 64 ứng viên, bầu 38 đại biểu. Ở cấp HĐND, có 208 người ứng cử, bầu 125 đại biểu.

Trước đó, TP HCM đã tổ chức bầu cử sớm tại bốn khu vực thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn. Từ ngày 26/2 đến 6/3, hơn 4.200 cử tri tham gia bỏ phiếu sớm, đạt gần 96%. Đây là các cử tri làm việc trong quân đội hoặc ngành dầu khí, phải công tác dài ngày trên biển nên không thể tham gia bầu cử ngày 15/3.

Lê Tuyết