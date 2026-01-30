TP HCM hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất khi chưa có hệ số K

Trong thời gian chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K), TP HCM tiếp tục tính tiền sử dụng đất, thuê đất theo quy định Luật Đất đai 2024.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, hiện có 7 trường hợp phải áp dụng hệ số K khi xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Các trường hợp này bao gồm: tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư; công nhận quyền sử dụng đất ở hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; tính tiền thuê đất thu hằng năm; giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Ngoài ra, hệ số K còn được dùng để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất với các khu đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật; tính tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá cho hộ gia đình, cá nhân; và khi bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê.

Tuy nhiên, do hệ số này chưa được ban hành, các địa phương tạm thời vẫn tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và bồi thường theo quy định hiện hành của Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công thức tính cụ thể: tiền sử dụng đất = diện tích đất × giá đất (theo bảng giá hiện hành).

Cách làm này nhằm tránh gián đoạn thủ tục hành chính, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tạo điều kiện để triển khai hiệu quả bảng giá đất lần đầu của TP HCM.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo quy định của Luật Đất đai 2024, có 12 trường hợp áp dụng bảng giá đất. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 254, trừ 7 nhóm sử dụng hệ số K nêu trên, hiện chỉ còn 5 trường hợp được áp dụng trực tiếp bảng giá đất. Nhóm này gồm: tính thuế sử dụng đất; thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; các khoản lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; và tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất.

Đối với tổ chức kinh tế, các trường hợp tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cũng được xác định theo phương pháp bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh.

Theo Nghị quyết 254, chậm nhất trước ngày 1/7/2026, các tỉnh, thành phố phải ban hành hệ số điều chỉnh giá đất. Trong thời gian chờ ban hành hệ số K, TP HCM tiếp tục áp dụng quy định của Luật Đất đai 2024 để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Tại kỳ họp chiều 26/12/2025, HĐND TP HCM thông qua nghị quyết Ban hành bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên toàn địa bàn thành phố, sau khi hợp nhất TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Bảng giá này là căn cứ tính tiền sử dụng đất, thuê đất, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển nhượng, lệ phí liên quan và giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

Phương Uyên