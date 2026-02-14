TP HCM giảm án, tha tù trước thời hạn cho 500 người dịp Tết

81 người được tha tù trước thời hạn, hơn 400 người được giảm án từ 2 tháng đến một năm trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Ngày 13/2, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP HCM cho biết đã công bố quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn cho 500 người đang chấp hành án tại các trại tạm giam Chí Hòa, Bố Lá, Trại tạm giam số 1 và số 2.

Quyết định được thực hiện theo kết quả xét giảm án dịp Tết Nguyên đán do TAND TP HCM ban hành chiều hôm qua. Trong đó, 81 người được giảm hết thời hạn chấp hành án còn lại và trở về ăn Tết cùng gia đình.

Phạm nhân làm thủ tục ra tù. Ảnh: Công an TP HCM

Đây là đợt giảm án, tha tù trước thời hạn đầu tiên trong năm. Hoạt động thường niên này thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội chấp hành tốt trong quá trình thi hành án; đồng thời tạo điều kiện để họ sớm đoàn tụ gia đình, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng và khuyến khích cải tạo tiến bộ.

Những người được xét giảm án đều có quá trình học tập, lao động cải tạo tốt, đủ thời gian chấp hành án; đã hoàn thành hình phạt bổ sung như tiền phạt, án phí, bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ dân sự, với kết quả xếp loại từ khá trở lên.

Đội Hướng dẫn công tác tạm giữ, tạm giam Công an TP HCM cho biết, trong dịp Tết này, theo chính sách của Nhà nước, phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ được hưởng chế độ ăn trong 5 ngày Tết gấp 5 lần ngày thường, với đầy đủ các món truyền thống.

Bình Nguyên