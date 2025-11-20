TP HCM được bố trí tối đa 8 phó chủ tịch UBND

Chính phủ quy định TP HCM sau sáp nhập năm 2025 được bố trí tối đa 8 phó chủ tịch UBND; Hà Nội tối đa 5, giữ nguyên như trước.

Nghị định 300/2025 ban hành ngày 17/11 nêu số lượng phó chủ tịch UBND của các tỉnh, thành hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó, TP HCM - được hình thành trên cơ sở sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu - được bố trí không quá 8 phó chủ tịch, tăng 3 so với quy định từ năm 2016.

Thành phố hình thành từ ba đơn vị hành chính cấp tỉnh được bố trí tối đa 7 phó chủ tịch; thành phố hình thành từ hai đơn vị có tối đa 6 phó chủ tịch. Hai thành phố trực thuộc trung ương mới hình thành từ sáp nhập hai đơn vị là Hải Phòng (với Hải Dương) và Đà Nẵng (với Quảng Nam). Cần Thơ hình thành từ sáp nhập Hậu Giang và Sóc Trăng là trường hợp duy nhất hình thành từ ba đơn vị.

Đối với tỉnh hình thành từ hai đơn vị, trong đó có một tỉnh loại I trước sáp nhập, hoặc tỉnh hình thành từ ba đơn vị, số phó chủ tịch tối đa là 6. Tỉnh hình thành từ hai tỉnh loại II hoặc III được bố trí tối đa 5 phó chủ tịch; mức này tăng 1-2 người so với trước.

Trong nhóm không sáp nhập, Hà Nội được bố trí tối đa 5 phó chủ tịch UBND - giữ nguyên quy định cũ; TP Huế tối đa 4 phó chủ tịch. Theo quy định trước đây, các thành phố trực thuộc trung ương (trừ Hà Nội và TP HCM) chỉ được bố trí không quá 4 phó chủ tịch. Như vậy, các thành phố diện sáp nhập được tăng thêm 2-3 phó chủ tịch, còn thành phố không sáp nhập giữ nguyên số lượng.

Trụ sở UBND TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Các tỉnh không sáp nhập tiếp tục áp dụng khung cũ: tỉnh loại I tối đa 4 phó chủ tịch UBND; tỉnh loại II và III tối đa 3. Sau khi phân loại lại, nếu tỉnh loại II hoặc III được nâng lên tỉnh loại I thì được bố trí tối đa 4 phó chủ tịch.

Chính phủ cũng quy định, trường hợp có nghị quyết của Quốc hội hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định khác với nghị định này thì thực hiện theo văn bản pháp lý cao hơn. Trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động cán bộ làm phó chủ tịch UBND cấp tỉnh, nhân sự này không tính vào số lượng phó chủ tịch theo quy định của Chính phủ.

Các tỉnh, thành hình thành sau sắp xếp nếu số lượng phó chủ tịch cuối nhiệm kỳ 2021-2026 cao hơn khung mới, sẽ được giữ nguyên đến hết nhiệm kỳ 2026-2031 và phải điều chỉnh về mức quy định trước tháng 7/2030.

Sau sáp nhập, cả nước giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành, gồm 6 thành phố trực thuộc trung ương: TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Vũ Tuân