TP HCM chúc thọ, tặng khánh vàng người cao tuổi dịp Tết

Thành phố sẽ tổ chức chúc thọ, tặng quà cho người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên, trong đó, người tròn 100 tuổi được tặng khánh vàng, vải lụa và quà trị giá 2,3 triệu đồng.

Theo kế hoạch tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2026 của Sở Y tế TP HCM, hoạt động được triển khai căn cứ Luật Người cao tuổi và Nghị quyết 57 của HĐND TP HCM quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ trên địa bàn.

Nhóm được ưu tiên hàng đầu là người từ 90 đến 100 tuổi. Cụ thể, người tròn 100 tuổi được tặng 2,3 triệu đồng, kèm thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước, khánh vàng, khung thiếp và vải lụa. Việc trao quà được tổ chức trang trọng; lãnh đạo TP HCM trực tiếp đến thăm hỏi, chúc thọ các cụ tiêu biểu tại nhà.

Khánh vàng mừng thọ, định mức 0,08 chỉ vàng 24K mỗi cái, tiền gia công chế tác chữ, in hình trên khánh và tiền khung tối đa mỗi cái 1,5 triệu đồng.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, sinh năm 1920, tại đường sách Tết 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Người tròn 90 tuổi được tặng 1,8 triệu đồng, cùng giấy mừng thọ do Chủ tịch UBND TP HCM ký và khung mừng thọ. Trường hợp sức khỏe yếu sẽ được trao quà tận nhà; các cụ đủ điều kiện có thể tham dự lễ mừng thọ tập trung tại UBND xã, phường.

Ngoài nhóm 90-100 tuổi, thành phố cũng chúc thọ các mốc tuổi 70, 75, 80 và 85. Trong đó, người 70 và 75 tuổi nhận 800.000 đồng; người 80 và 85 tuổi nhận 1,2 triệu đồng.

Bên cạnh cao điểm Tết Nguyên đán, việc chúc thọ còn được tổ chức vào Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6) và Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) đối với các trường hợp chưa thực hiện.

Việc rà soát danh sách người cao tuổi do UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với Hội Người cao tuổi và Công an địa phương, đối soát dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm bảo đảm không bỏ sót đối tượng. Danh sách người tròn 90 và 100 tuổi được tổng hợp gửi Sở Y tế, trình UBND TP HCM ký giấy mừng thọ hoặc đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tặng thiếp mừng thọ.

Theo Sở Y tế TP HCM, đến cuối năm 2025, thành phố có khoảng 1,6 triệu người cao tuổi, chiếm gần 11% dân số, là địa phương có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất cả nước.

Cùng với chúc thọ người cao tuổi, dịp Tết năm nay, TP HCM dự kiến chi hơn 2.300 tỷ đồng từ ngân sách để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho người dân. Riêng các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM triển khai nhiều chương trình hỗ trợ; nhóm công nhân, lao động được chăm lo với tổng nguồn lực hơn 3.400 tỷ đồng, trong đó Liên đoàn Lao động TP HCM đóng góp hơn 400 tỷ đồng.

Lê Tuyết