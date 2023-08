Toyota Yaris Cross khuyến mại dù chưa ra mắt

Liên doanh Nhật xác nhận bán Yaris Cross từ 19/9, khuyến mại 50% lệ phí trước bạ cho mẫu xe này, điều chưa từng có tiền lệ.

Ưu đãi cho xe chưa bán ra thị trường vốn không phải chuyện hiếm của ngành ôtô trong nước nhưng với Toyota thì khác. Phần lớn những mẫu xe của hãng tại Việt Nam, nhờ sức hút từ thương hiệu số một về doanh số toàn ngành, luôn được khách hàng săn đón, thậm chí chi thêm tiền để "giành" các suất giao sớm.

Khuyến mại cho xe Toyota mới bán ra giai đoạn đầu hầu như không có, xe chưa ra mắt thị trường càng không. Nhưng điều ngoại lệ xảy ra với Yaris Cross, mẫu CUV cỡ B mới nhất của thương hiệu Nhật tại Việt Nam sắp bán vào tháng 9 tới.

Mẫu Yaris Cross lăn bánh tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Toyota khuyến mại 50% lệ phí trước bạ cho hai phiên bản máy xăng và hybrid. Mức ưu đãi không quá 37 triệu đồng cho bản động cơ xăng và 42 triệu đồng cho bản động cơ hybrid. Ưu đãi này áp dụng cho khách mua và thanh toán trước khi năm 2023 khép lại.

Khuyến mại cho xe chưa ra mắt hoặc mới bán giai đoạn đầu đã được nhiều hãng áp dụng như VinFast, Trường Hải, Haval... Để thu hút sự chú ý của khách hàng cũng như tăng tính cạnh tranh với các đối thủ, ưu đãi bằng quà tặng, phụ kiện hoặc giảm giá là những cách thức kinh doanh phổ biến.

Toyota không nói rõ lý do khuyến mại Yaris Cross ngoài việc "chào đón sản phẩm mới". Theo giới tư vấn bán hàng, ưu đãi chưa có tiền lệ này xuất phát từ tình hình thị trường kém sôi động, các đối thủ lắp ráp trong nước như Hyundai Creta, Kia Seltos đang hưởng mức giảm 50% lệ phí trước bạ (Nghị định 41), trong khi giá bán của Yaris Cross được dự đoán sẽ nhỉnh hơn các mẫu xe Hàn.

Động thái ưu đãi cho Yaris Cross cũng là cách gây chú ý trước khi đối thủ đồng hương Mitsubishi Xforce ra mắt Việt Nam muộn hơn. Từ tháng 10/2022 đến 10/1/2023, các đại lý của Mitsubishi tặng gói bảo dưỡng 3 năm miễn phí hoặc 60.000 km cho khách đặt cọc mẫu CUV mới khi đó còn ở dạng concept mang tên XFC.

Theo Mitsubishi Việt Nam, bản thương mại Xforce sẽ có mặt trên thị trường Việt vào tháng 12 tới để khách tham khảo. Thời gian giao xe vào cuối quý I/2024. Xe được nhập khẩu Indonesia tương tự Yaris Cross. Các đại lý báo giá dự kiến cho Mitsubishi Xforce khoảng từ hơn 700 triệu đồng, giống mẫu xe của Toyota.

Mẫu Mitsubishi Xforce tại triển lãm ôtô Indonesia, tháng 8/2023. Ảnh: Minh Thủy

Toyota Việt Nam chưa tiết lộ cấu hình cụ thể các phiên bản Yaris Cross. Tuy nhiên, hãng nói xe có gói an toàn TSS với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn, đèn chiếu xa tự động, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, kiểm soát vận hành chân ga. Bên cạnh đó là các tính năng an toàn khác như camera 360 độ, 4 cảm biến trước và sau, 6 túi khí... Mẫu Mitsubishi Xforce tại Việt Nam dự kiến cũng có những tính năng hỗ trợ an toàn (ADAS) tương tự.

Tiện nghi của Yaris có cửa sổ trời, mở cốp rảnh tay, sạc không dây, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động... Những trang bị này đưa Yaris Cross trở thành mẫu xe phong phú nhất về hàm lượng công nghệ an toàn và tiện nghi.

Tại Indonesia, Toyota Yaris Cross bán ra 3 phiên bản: G, S và S HV. Bản G và S trang bị động cơ xăng 1,5 lít hút khí tự nhiên, 4 xi-lanh, công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Hệ dẫn động cầu trước và hộp số CVT. Bản G có tùy chọn hộp số sàn 5 cấp.

Yaris Cross bản S HV lắp động cơ hybrid với máy 1,5 lít, 4 xi-lanh công suất 90 mã lực và mô-men xoắn 121 Nm. Phiên bản này đi kèm hộp số CVT và một môtơ điện công suất 79 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm.

Thành Nhạn