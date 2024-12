Toyota Camry là Ôtô của năm phân khúc gầm thấp cỡ D

18h05 VF 7 là Ôtô của năm phân khúc crossover cỡ C

VinFast VF 7 là mẫu xe điện có số điểm lấn át các đối thủ xe xăng để giành giải Ôtô của năm phân khúc crossover cỡ C. Với số điểm chung cuộc 312,85 điểm, VF 7 bỏ xa Hyundai Tucson (300,6 điểm) và Lynk & Co 01 (299,54 điểm). Là một mẫu SUV mạnh nhất phân khúc C, VF 7 đã được đánh giá cao nhờ thiết kế "Vũ trụ phi đối xứng - Asymmetric Aerospace" ấn tượng, cùng hiệu suất động cơ tương đương với các mẫu xe hiệu năng cao có giá bán gấp nhiều lần, và hàng loạt các tính năng an toàn chủ động.

Hội đồng ban giám khảo nhận định VF 7 cho trải nghiệm lái thú vị hơn các dòng xe xăng cùng phân khúc. Ngoài ra, một điểm mạnh của các xe điện VinFast là hệ thống trạm sạc công cộng dày đặc tại Việt Nam, giúp khách hàng thuận tiện trong việc nạp điện cho xe.