Toshiba triển khai ưu đãi kỷ niệm '95 năm đổi mới'

Toshiba tổ chức chương trình khuyến mại "95 ngày tri ân, 95 năm đổi mới" với hơn 2.000 giải thưởng, tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng, ngày 22/9-25/12.

Đại diện Toshiba cho biết đây là hoạt động lớn nhất năm của thương hiệu, thể hiện tinh thần tri ân khách hàng và tiếp nối hành trình gần một thế kỷ "đổi mới công nghệ phục vụ cuộc sống". Chương trình có 2.000 giải thưởng, tăng cơ hội trúng quà cho người tham gia.

Chương trình được triển khai cả trực tuyến và trực tiếp. Người tiêu dùng có thể tham gia qua các sàn thương mại điện tử chính hãng như Lazada, Shopee, TikTok Shop hoặc mua tại hệ thống cửa hàng, đại lý phân phối Toshiba toàn quốc. Tất cả khách hàng Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, mua sản phẩm trong danh mục khuyến mãi, đều có thể đăng ký dự thưởng thông qua tài khoản Zalo. Tổng giá trị giải thưởng đến 3 tỷ đồng.

Chương trình "95 ngày tri ân, 95 năm đổi mới" của Toshiba. Ảnh: Toshiba

Khách hàng có thể tham gia chương trình qua ba bước đơn giản gồm mua sản phẩm, quét mã QR để tham gia tại Zalo và hoàn thiện thông tin theo hướng dẫn. Kết quả trúng thưởng được thông báo qua Zalo hoặc tin nhắn SMS, ban tổ chức sẽ liên hệ trực tiếp với người nhận giải để xác nhận và trao quà.

Toshiba cho biết, chương trình là lời tri ân gửi đến người tiêu dùng đã đồng hành cùng thương hiệu gần một thế kỷ qua, đồng thời thể hiện cam kết tiếp tục mang đến những sản phẩm "made with Japan quality - chất lượng Nhật Bản trong từng chi tiết".

Người dùng tìm hiểu các bước tham gia chương trình. Ảnh Toshiba

Ra đời năm 1930 tại Nhật Bản, Toshiba là một trong những thương hiệu gắn liền với nhiều sáng tạo mang tính biểu tượng như tivi màu đầu tiên của Nhật Bản, nồi cơm điện tự động, hay tủ lạnh tiết kiệm năng lượng.

Tại Việt Nam, Toshiba Lifestyle có mặt từ đầu thập niên 1990, được người tiêu dùng tin chọn nhờ các sản phẩm thân thiện, tiết kiệm năng lượng và bền bỉ. Nhiều dòng tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, lò vi sóng của hãng hiện được sản xuất và phân phối rộng rãi, hướng đến phong cách sống tinh giản, tiện nghi theo chuẩn Nhật Bản.

Cột mốc 95 năm đánh dấu hành trình không ngừng đổi mới - từ công nghệ, thiết kế đến phong cách sống Toshiba hướng tới. Trong đó, dòng sản phẩm "Japandi Style" ra mắt gần đây là biểu trưng cho tinh thần kết hợp hài hòa giữa thẩm mỹ Nhật Bản và phong cách Bắc Âu, tối giản mà tinh tế, theo triết lý "sống thông minh, sống an nhiên" mà hãng theo đuổi.

Thái Anh