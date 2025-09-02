Toshiba mang không gian sống tối giản phong cách Japandi đến Đà Nẵng

Ngày hội "Ngôi nhà Japandi" của Toshiba giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm gia dụng kỷ niệm 95 năm thương hiệu, mô phỏng ngôi nhà tối giản, hiện đại.

Triển lãm "Ngôi nhà Japandi" của Toshiba với chủ đề "Toshiba Japandi Style - All Fit Naturally" (Vừa vặn không gian - trọn vẹn khoảnh khắc) diễn ra tại Công viên Biển Đông, Đà Nẵng từ ngày 31/8 đến hết 4/9. Sự kiện đồng thời kỷ niệm 95 năm thương hiệu Nhật Bản kiến tạo giá trị gia dụng từ Nhật Bản (1930-2025) và đánh dấu sự ra mắt bộ sưu tập Japandi hoàn chỉnh.

Phối cảnh sự kiện "Ngôi nhà Japandi". Ảnh: Toshiba

Tại đây, Toshiba giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm gia dụng theo phong cách Japandi. Phong cách Japandi là sự hòa quyện giữa nét thanh lịch, tối giản của Nhật Bản và sự ấm áp, gần gũi của thiết kế Bắc Âu.

Theo Toshiba, "Ngôi nhà Japandi" tại Đà Nẵng gồm 4 khu vực chính. The Minimal Life (Cuộc sống tối giản) - hướng đến sự tinh giản với sắc đen huyền bí tựa mặt hồ tĩnh lặng. Khu The Balanced Life (Cuộc sống cân bằng) - tạo cảm giác an yên từ các sản phẩm mang sắc gỗ tự nhiên ấm áp. Khu vực The Fulfilled Life (Cuộc sống trọn vẹn) - khắc họa rõ nét phong cách Japandi qua sắc trắng thuần khiết, bố trí tinh tế, khơi mở sự thư thái. Ngoài ra, khu trưng bày nghệ thuật OriginJapan và không gian Kids Zone & AI Game cho phép gia đình cùng nhau sáng tạo ngôi nhà mơ ước qua trò chơi tương tác.

Không gian bên trong trưng bày các sản phẩm tủ lạnh, máy giặt sấy, lò vi sóng, nồi cơm điện... Ảnh: Toshiba

Khách tham quan sự kiện được trải nghiệm đa giác quan khi có thể tham gia lớp Morning Zen Yoga trên bãi biển, workshop "Yêu Nước" và "Floral Living" với trải nghiệm pha chế đồ uống, cắm hoa theo phong cách Japandi. Ngoài ra, talkshow thương hiệu, chương trình Toshiba Cooking Show, không gian âm nhạc Happy Time cùng nhiều thử thách trong từng căn phòng sẽ mang đến trải nghiệm phong phú.

Đại diện Toshiba cho biết, sự kiện cũng là dịp hãng tri ân người dân miền Trung. Không gian mở cửa miễn phí, phù hợp nhiều đối tượng, từ người trẻ muốn thể hiện cá tính, các cặp đôi định hình không gian sống hiện đại đến các gia đình đa thế hệ ưu tiên tiện nghi. Toshiba kỳ vọng sẽ tạo ra một trải nghiệm kết nối sâu sắc hơn với người tiêu dùng, thể hiện cam kết đồng hành cùng họ trong việc xây dựng không gian sống lý tưởng.

Khách tham dự còn có cơ hội nhận hàng nghìn phần quà. Đặc biệt, những ai mang theo hóa đơn mua sắm sản phẩm Toshiba từ tháng 1 đến hết ngày 4/9 sẽ được tham gia vòng quay may mắn với tỉ lệ trúng quà 100%, trong đó có nhiều sản phẩm giá trị.

Toshiba Lifestyle, thương hiệu điện lạnh và gia dụng với 95 năm hình thành, cung cấp sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Doanh nghiệp định hướng đổi mới, phát triển bền vững và tiếp tục mang đến giải pháp nâng cao chất lượng sống cho khách hàng toàn cầu.

Thái Anh