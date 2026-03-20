Toshiba Lifestyle nêu cách chọn đồ gia dụng để không gian tối giản

Hãng gợi ý chọn thiết bị gia dụng theo tiêu chí "đúng - đủ - tinh tế" để không gian tối giản vẫn tiện nghi, hài hòa và tránh cảm giác đơn điệu.

Theo đại diện Toshiba Lifestyle, phong cách sống tối giản ngày càng phổ biến trong các đô thị hiện đại, khi nhiều người ưu tiên sự gọn gàng, ít đồ đạc để giảm áp lực thị giác và tối ưu diện tích. Tuy nhiên, ranh giới giữa "tối giản" và "đơn điệu" lại khá mong manh.

Trong bối cảnh này, thiết bị gia dụng dần được nhìn nhận như một phần của thiết kế, góp phần tạo điểm nhấn và cân bằng tổng thể không gian.

Phòng bếp theo phong cách Japandi với đồ nội thất tối giản cùng hệ thiết bị hoàn chỉnh, liền mạch với đường nét thiết kế. Ảnh: Toshiba

Từ đó, Toshiba Lifestyle đưa ra một số gợi ý thiết kế theo phong cách Japandi (kết hợp giữa phong cách tối giản của Nhật Bản và sự ấm áp, tiện nghi của Bắc Âu). Japandi đề cao sự tinh gọn, công năng rõ ràng nhưng vẫn giữ cảm giác gần gũi thông qua vật liệu tự nhiên, bảng màu trung tính và ánh sáng hài hòa.

Trong không gian theo phong cách này, thiết bị gia dụng không chỉ đóng vai trò chức năng mà còn được xem là một phần của tổng thể nội thất, góp phần tạo điểm nhấn và duy trì sự liền mạch thị giác.

Từ đó, Toshiba Lifestyle đưa ra một số gợi ý lựa chọn thiết bị theo tinh thần Japandi, trước hết là nguyên tắc "ít nhưng có chọn lọc". Theo đại diện đơn vị, không gian tối giản không đồng nghĩa với việc loại bỏ tối đa đồ đạc, mà là giữ lại những sản phẩm thực sự cần thiết và có giá trị sử dụng lâu dài. Các thiết bị tích hợp nhiều chức năng, như máy giặt kèm sấy hoặc nồi cơm điện đa năng, có thể thay thế nhiều sản phẩm riêng lẻ, giúp giảm số lượng nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi.

Toshiba gợi ý cách bố trí không gian giặt giũ phong cách Japandi. Ảnh: Toshiba

Bên cạnh đó, yếu tố thiết kế cần được đặt song song với công năng. Những thiết bị có đường nét gọn gàng, bề mặt tối giản và màu sắc trung tính như trắng, xám, be hoặc kim loại mờ thường dễ hòa vào không gian Japandi, hạn chế cảm giác rối mắt. Khi các chi tiết cùng chia sẻ một ngôn ngữ thiết kế, tổng thể căn hộ sẽ trở nên liền mạch mà không cần thêm nhiều vật trang trí.

Bộ sưu tập các sản phẩm nhà bếp phong cách Japandi. Ảnh: Toshiba

Theo gợi ý từ Toshiba Lifestyle, để không gian theo phong cách Japandi không trở nên đơn điệu, thiết bị gia dụng cần đáp ứng ba yếu tố "đúng - đủ - tinh tế". "Đúng" là phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế, tránh dư thừa. "Đủ" là đảm bảo công năng trong một thiết kế gọn gàng. Trong khi đó, "tinh tế" thể hiện ở cách sản phẩm hòa vào không gian, đồng thời tạo điểm nhấn nhẹ nhàng thông qua chất liệu, màu sắc hoặc chi tiết hoàn thiện.

Cách bày trí theo phong cách Japandi. Ảnh: Toshiba

Chẳng hạn, ở khu bếp, tủ lạnh thường là khối lớn nhất, dễ tạo cảm giác nặng nề nếu chọn sai thiết kế. Đơn vị đề xuất dòng tủ lạnh Toshiba Japandi GR-RF690WI-PGV(67) đóng vai làm nền cho toàn bộ không gian. Thiết kế built-in (ẩn vào trong) với chiều sâu khoảng 600 mm giúp tủ có thể lắp âm vào hệ tủ bếp, tạo bề mặt phẳng và liền mạch.

Điểm đặc biệt của dòng này nằm ở bề mặt kính Fuji Nano trắng ánh tuyết, phủ nhiều lớp chống bám vân tay, kết hợp tay cầm âm và họa tiết vân gỗ. Những chi tiết này tạo nên "điểm nhấn vừa đủ": không phô trương nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm áp, đúng tinh thần Japandi.

Không chỉ là thiết kế, trải nghiệm sử dụng cũng góp phần làm không gian bớt đơn điệu. Hệ thống đèn cảm ứng tự động bật khi người dùng đến gần, ánh sáng tăng dần trong vài giây khi mở cửa, tạo cảm giác mềm mại thay vì đột ngột.

Các chi tiết công năng của tủ lạnh cũng góp phần giảm sự nhàm chán trong trải nghiệm sống. Ngăn Cooling Zone âm 1 độ C và ngăn đông mềm âm 3 độ C giúp người dùng chế biến thực phẩm ngay mà không cần rã đông, trong khi ngăn Hydro Fresh duy trì độ ẩm giúp rau củ tươi lâu hơn. Những công năng này tăng tính tiện lợi, giảm bớt các thao tác thừa trong sinh hoạt hàng ngày.

Ở nhóm thiết bị giặt giũ, bộ giặt sấy Toshiba Japandi T37 lại thể hiện một cách tiếp cận khác: tăng chất lượng thiết kế bề mặt sản phẩm. Bộ đôi này sử dụng bề mặt vân gỗ Takumi cùng công nghệ tạo cảm giác "skin-like", vừa chống trầy xước, vừa tạo cảm giác gần gũi với vật liệu tự nhiên.

Thiết kế phẳng, đồng nhất cho phép đặt song song hoặc xếp chồng, giúp tiết kiệm diện tích và giữ không gian gọn gàng. Yếu tố này giúp không gian tối giản không bị "trống trải" - vì thay vì nhiều thiết bị rời rạc, chỉ cần một cụm thiết kế đồng bộ, đủ để tạo điểm nhấn thị giác.

Ở nhóm thiết bị nhà bếp, nồi cơm điện hay máy lọc nước làm đá cũng có thể trở thành điểm nhấn nếu được thiết kế tinh gọn, tích hợp công nghệ tiên tiến và dễ thao tác. Những chi tiết này tuy nhỏ nhưng góp phần duy trì sự "nhẹ nhàng" cho tổng thể không gian.

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là trải nghiệm sử dụng. Không gian tối giản không chỉ đẹp ở hình thức mà còn cần mang lại cảm giác dễ chịu trong sinh hoạt hàng ngày. Những thiết bị vận hành êm ái, hạn chế tiếng ồn hay ánh sáng hiển thị vừa phải sẽ giúp duy trì sự yên tĩnh, tránh phá vỡ bầu không khí thư giãn.

Đại diện Toshiba Lifestyle cho biết, điểm chung của các sản phẩm trong hệ Japandi của Toshiba Lifestyle là sự tiết chế có chủ đích. Không có chi tiết thừa, nhưng cũng không thiếu những yếu tố nhỏ tạo cảm xúc như bề mặt vân gỗ, ánh sáng dịu, khả năng vận hành êm ái.

"Tối giản không phải là loại bỏ mọi thứ, mà là chọn đúng những gì cần thiết", đại diện Toshiba Lifestyle nhấn mạnh.

Thái Anh