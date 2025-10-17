Toshiba Lifestyle khai trương trung tâm thiết kế Tokyo

Thương hiệu điện tử Nhật Bản khai trương Trung tâm Thiết kế Tokyo Design Center (TDC), nơi phát triển sản phẩm và truyền tải triết lý thiết kế đặc trưng của hãng.

Trung tâm đặt tại Shibuya, khai trương ngày 28/8. Theo đại diện Toshiba, nơi đây được xem là "trái tim sáng tạo" mới của thương hiệu, quy tụ các nhà thiết kế, kỹ sư và chuyên gia để phát triển những sản phẩm gia dụng gắn liền với đời sống hiện đại.

Trung tâm gồm ba không gian chính. Co-Creation Space là nơi mô phỏng hai kiểu môi trường sống khác nhau, giúp nhà thiết kế quan sát, thử nghiệm màu sắc, bố cục và cảm nhận trực tiếp trải nghiệm người dùng. Working Space được thiết kế cân bằng giữa tập trung và giao tiếp, khuyến khích sự sáng tạo tự nhiên. Lab là phòng thí nghiệm thử nghiệm mẫu, trang bị máy in 3D và công cụ tạo hình, cho phép biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế trong thời gian ngắn.

Không gian kết nối và sáng tạo, điểm khởi đầu để hiện thực hóa "Details Matter". Ảnh: Toshiba

TLSC (Toshiba Lifestyle Products and Services Corporation) kỳ vọng nơi đây không chỉ là phòng thiết kế nội bộ mà còn là điểm giao thoa giữa nghệ thuật, công nghệ và văn hóa. Trung tâm được đặt mục tiêu vượt ra khỏi phạm vi thiết kế sản phẩm truyền thống, từ các thiết bị gia dụng mở rộng sang nghiên cứu và phát triển giải pháp hướng đến lối sống toàn diện của con người.

TDC sẽ mở cửa hợp tác với các đối tác sáng tạo, trường đại học và cộng đồng địa phương nhằm đưa triết lý thiết kế của Toshiba lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nơi thử nghiệm để hiện thực hóa "Details Matter" và thúc đẩy tương lai của cuộc sống. Ảnh: Toshiba

Tại sự kiện khai trương, ông Takayuki Miyazawa, Giám đốc thiết kế của trung tâm giới thiệu triết lý "Design for Center of Life", tập trung vào việc đưa sự tinh tế của thiết kế Nhật Bản hòa vào trải nghiệm sống. Theo ông, TDC không chỉ nghiên cứu thiết bị gia dụng mà còn khám phá các yếu tố của lối sống đương đại, hướng đến sự đồng sáng tạo với người dùng. Trung tâm dự kiến tổ chức workshop, diễn đàn trao đổi văn hóa và triển lãm kết hợp giữa thiết bị và nghệ thuật, nhằm khuyến khích tư duy thiết kế gần gũi, nhân văn hơn.

Đồng quan điểm ông Miyazawa, nhà thiết kế Suzuki cũng cho rằng thiết kế nên được tiếp cận từ góc nhìn của người dùng và phản ánh trải nghiệm sống thực tế.

Ông Takayuki Miyazawa Giám đốc thiết kế của trung tâm. Ảnh: Toshiba

Chủ tịch kiêm CEO TLSC, ông Kenji Shirato cho biết kể từ khi gia nhập Tập đoàn Midea năm 2016, công ty đã đạt mức tăng trưởng ổn định nhờ kết hợp tinh hoa thủ công Nhật Bản với năng lực sản xuất toàn cầu. "Chúng tôi đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bền vững, tiếp tục phát triển những thiết kế định hướng phong cách sống, củng cố hình ảnh Japan Premium", ông nói.

Ông Kenji Shirato, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Trung tâm Thiết kế Tokyo chia sẻ tại sự kiện khai trương. Ảnh: Toshiba

Cùng với việc mở trung tâm thiết kế mới, Toshiba đang đẩy mạnh dòng sản phẩm mang phong cách Japandi - sự kết hợp giữa tinh thần tối giản, mộc mạc của Nhật Bản và sự ấm áp, tiện nghi của Bắc Âu. Tại Việt Nam, hãng từng giới thiệu "Toshiba Japandi House" tại công viên Bến Bạch Đằng (TP HCM), cho phép khách tham quan trải nghiệm không gian sống hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ. Nổi bật trong bộ sưu tập Japandi là tủ lạnh âm tường bề mặt kính phủ 10 lớp màu trắng Fuji, tay cầm gỗ, mang nét tự nhiên đặc trưng của phong cách Japandi.

Tại Việt Nam, phong cách này đang trở thành xu hướng nổi bật trong thiết kế nội thất, được người tiêu dùng trẻ ưa chuộng bởi sự tối giản, gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn tinh tế. Nắm bắt xu hướng này, Toshiba đã mở rộng bộ sưu tập Japandi với các sản phẩm như nồi cơm điện, máy giặt, máy lọc nước và lò vi sóng, hướng đến việc tạo dựng hệ sinh thái thiết bị đồng nhất về phong cách.

Sự ra đời của TDC được kỳ vọng mở ra giai đoạn mới cho thương hiệu Toshiba, khi thiết kế không còn là phần phụ của công nghệ mà trở thành trái tim định hình phong cách sống. Thông qua trung tâm này, triết lý "Details Matter" được mở rộng, biến từng chi tiết nhỏ trong sản phẩm thành yếu tố góp phần nâng tầm trải nghiệm của người dùng trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Thái Anh