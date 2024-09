Toshiba Lifestyle công bố chiến lược phát triển sản phẩm mới

Toshiba Lifestyle sẽ tập trung phát triển các phẩm như máy lọc nước, tủ lạnh... ưu tiên công năng đi cùng thẩm mỹ để tiếp cận người dùng trung lưu.

Theo công bố tại Hội nghị khách hàng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong 12 tháng tới, Toshiba Lifestyle sẽ giới thiệu hệ sinh thái 98 sản phẩm điện máy. Các sản phẩm hướng đến người dùng trung lưu - phân khúc tiềm năng đang phát triển ở khu vực APAC.

Toshiba Lifestyle giới thiệu các sản phẩm sắp ra mắt. Ảnh: Toshiba Lifestyle

Theo ông Hồ Xuân Lộc - Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản phẩm tiêu dùng Toshiba Việt Nam, tính tiện lợi, khả dụng từng là ưu tiên khi lựa chọn đồ gia dụng nhưng hiện nay yếu tố thị giác được quan tâm nhiều hơn. Khách hàng hiện đại quan tâm nhiều hơn đến không gian sống. Do đó, các thiết bị sắp ra mắt sẽ song hành hai yếu tố công năng và thiết kế.

"Chúng tôi mang đến bộ đôi ý tưởng 'Japandi' và 'Master of Flow' được đầu tư cả về tính năng lẫn thiết kế, giúp nâng cấp không gian sống theo hướng tiện nghi, thời thượng nhưng bền vững với thời gian", ông Lộc nói tại hội nghị.

Giải pháp về nước sạch được Toshiba Lifestyle giới thiệu. Ảnh: Toshiba Lifestyle

Đại diện Toshiba Lifestyle cho biết phát triển "Master of Flow" vì nhận thấy chất lượng nước sinh hoạt hàng ngày đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Người tiêu dùng hiện đại tìm kiếm những giải pháp tối ưu để đảm bảo nguồn nước sạch và an toàn, từ việc uống, nấu ăn đến các sinh hoạt thường ngày. Giải pháp "Master of Flow" mang "tinh thần Takumi", gồm nhiều công nghệ xử lý và lọc giúp nâng chất lượng, đảm bảo độ bền lâu dài cho các thiết bị gia dụng liên quan đến nước.

Cụ thể, "Master of Flow" bao gồm nhiều sản phẩm như như bộ lọc thô, máy lọc nước toàn diện, máy làm mềm nước tổng cho toàn bộ ngôi nhà. Trong đó, bộ lọc thô có lưới lọc bằng thép không gỉ với kích thước lỗ 40 micron, bảo vệ đầu tiên và lâu dài cho hệ thống đường ống và thiết bị cấp nước gia đình. Được lắp đặt tại điểm đầu vào, sản phẩm loại bỏ các hạt lớn như cát, rỉ sét và bụi từ nước máy, bảo vệ đường ống và các thiết bị liên quan khỏi tắc nghẽn và ăn mòn, duy trì chất lượng nước sử dụng cuối cùng.

Ông Hồ Xuân Lộc cùng các sản phẩm tủ lạnh theo phong cách Japandi. Ảnh: Toshiba Lifestyle

Japandi là sự kết hợp giữa sắc trắng của núi Phú Sĩ (Nhật Bản) và thẩm mỹ Bắc Âu, nhấn mạnh sự thanh lịch, tối giản và hài hòa về thẩm mỹ. Phong cách Japandi thể hiện triết lý "Beyond Details, Innovate Tomorrow" (tạm dịch: Từng chi tiết hoàn hảo, tạo dựng tương lai) của Toshiba Lifestyle. Dòng sản phẩm này được hãng đánh giá sẽ trở thành nền tảng cho những sáng tạo tương lai trong thiết kế nội thất và đáp ứng nhu cầu trong lối sống hiện đại.

Các sản phẩm thuộc dòng Japandi bao gồm tủ lạnh, lò hấp vi sóng đa năng, nồi cơm điện, quạt, máy lọc nước làm đá, máy lọc nước ion hóa, máy giặt cửa trước...

Sản phẩm đầu tiên nằm trong chiến lược sản phẩm mới được giới thiệu đến thị trường Việt Nam là tủ lạnh Multi-door. Sản phẩm có khả năng đông lạnh sâu lên đến âm 30 độ C và tốc độ làm đá nhanh hơn 50%. Sản phẩm có thiết kế siêu mỏng với độ sâu 600 mm, bề mặt phẳng hoàn toàn dễ dàng lắp đặt vào các tủ bếp thông thường và tích hợp vào không gian bếp. Dung tích lớn 535L tối ưu lưu trữ. Mang phong cách Japandi, tủ lạnh hòa trộn nét tinh xảo của tinh thần chế tác Nhật Bản cùng cảm hứng tối giản từ Bắc Âu.

Hoài Phương