Toshiba giới thiệu bộ sản phẩm tăng tiện nghi mùa Tết

Toshiba giới thiệu bộ tủ lạnh NaturePURE 711L và máy giặt TW-T25BZP140MWV với dung tích lớn, công nghệ thông minh, giúp giảm tải việc nhà và tận hưởng trọn vẹn mùa Tết.

Càng cận Tết, nhịp sinh hoạt gia đình trở nên bận rộn hơn. Nhu cầu dự trữ thực phẩm, chăm sóc quần áo tăng mạnh, khiến nhiều người tìm kiếm giải pháp giúp tiết kiệm thời gian mà vẫn giữ trọn không khí sum vầy.

Từ quan sát thói quen sinh hoạt của người Việt, Toshiba phát triển các sản phẩm gia dụng "đủ lớn" để đáp ứng nhu cầu mùa cao điểm, và "đủ thông minh" để san sẻ việc nhà. Định hướng này giúp hãng được vinh danh tại Tech Awards 2025 ở hai hạng mục Tủ lạnh và Máy giặt được yêu thích nhất.

Toshiba mang không gian trải nghiệm sản phẩm đến Hà Nội đầu năm 2026. Ảnh: Toshiba

Tủ lạnh dung tích lớn

NaturePURE 711L là mẫu tủ lạnh có dung tích lớn nhất của Toshiba, lên đến 711 lít. Phiên bản 4 cửa và Side by Side sở hữu ngăn mát 438 lít và ngăn đông 282 lít, đáp ứng nhu cầu bảo quản thực phẩm cho cả tuần.

Công nghệ PureAIR giúp loại bỏ 99% vi khuẩn và mùi khó chịu, giữ thực phẩm tươi lâu, tránh nhiễm khuẩn chéo. Khi tủ chứa nhiều thực phẩm đặc trưng ngày Tết như cá, sầu riêng hay đồ lên men, chế độ PureAIR Turbo tăng tốc khử mùi gấp ba lần chỉ với một nút nhấn.

Tủ còn có tính năng làm đá tự động với hai kích thước đá viên là lớn và nhỏ. Chế độ làm đá nhanh cho ra đá sạch chỉ trong 95 phút, phục vụ kịp thời các buổi họp mặt, tiệc tại gia.

Tủ lạnh NaturePURE 711L có dung tích lớn nhất của Toshiba. Ảnh: Toshiba

Giặt giũ hiệu quả cho mùa Tết

Đáp ứng nhu cầu giặt giũ tăng cao dịp Tết, Toshiba giới thiệu máy giặt TW-T25BZP140MWV với lồng giặt 535 mm, giặt tới 13 kg quần áo mỗi lần. Dung tích lớn giúp người dùng giảm số mẻ giặt, tiết kiệm thời gian.

Theo đại diện hãng, những bộ quần áo dịp du xuân cầu kỳ hay chất liệu lụa mềm mại vốn đòi hỏi sự chăm sóc tỉ mỉ. Thấu hiểu điều này, Toshiba ứng dụng Công nghệ Origin Color tạo 5 loại oxy hoạt tính, giúp loại bỏ vết ố và giữ màu áo quần tươi mới. SenseDose tự động điều chỉnh lượng nước giặt và nước xả theo khối lượng đồ, hạn chế thao tác thủ công.

Sản phẩm trang bị công nghệ Aroma+ kéo dài thời gian ngâm, giúp hương thơm thẩm thấu sâu và lưu lâu hơn trên từng sợi vải. Trong văn hóa chúc Tết, trang phục thơm tho, chỉn chu cũng mang lại sự tự tin và cảm giác dễ chịu cho người mặc.

Máy giặt TW-T25BZP140MWV sở hữu khối lượng giặt 13kg cùng nhiều công nghệ tiên tiến. Ảnh: Toshiba

Đại diện Toshiba cho biết, các sản phẩm được phát triển nhằm giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn không khí Tết từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống.

Từ không gian lưu trữ thực phẩm rộng rãi, sạch khuẩn đến công nghệ giặt giũ thông minh, Toshiba hướng tới mang lại trải nghiệm Tết nhẹ nhàng và tiện nghi hơn.

Sản phẩm Toshiba trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều gia đình Việt cho mùa Tết Bính Ngọ. Ảnh: Toshiba

Với triết lý DetailsMatter, Toshiba chú trọng từng chi tiết trong thiết kế và công nghệ, nhằm tạo ra sản phẩm phù hợp với nếp sống người Việt. "Điều các gia đình cần không hẳn là thay đổi lớn, mà là những hỗ trợ đủ tinh tế để san sẻ việc nhà", đại diện hãng nói.

Thái Anh