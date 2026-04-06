Toshiba đưa thiết bị gia dụng vào không gian nội thất tối giản

Trong xu hướng Japandi, Toshiba Lifestyle phát triển thiết bị gia dụng theo hướng hài hòa nội thất, kết hợp công năng và thiết kế để phù hợp không gian sống hiện đại.

Sự phát triển của không gian sống đô thị đang kéo theo thay đổi trong cách lựa chọn và bố trí thiết bị gia dụng. Thay vì tách biệt giữa "đồ điện" và "nội thất", nhiều thiết kế hiện nay hướng đến việc tích hợp hai yếu tố này thành một thể hòa hợp, vừa đảm bảo công năng, vừa giữ tính thẩm mỹ.

Trong bối cảnh đó, phong cách Japandi trở thành một trong những hướng tiếp cận nổi bật. Đây là sự kết hợp giữa tinh thần tối giản của Nhật Bản và sự ấm áp của Bắc Âu, đề cao vật liệu tự nhiên, bảng màu trung tính và sự tiết chế trong chi tiết.

Các báo cáo xu hướng cho thấy mức độ quan tâm đến phong cách này đang gia tăng. Theo Houzz, các tìm kiếm liên quan đến không gian mang ảnh hưởng Nhật Bản và thiết kế tối giản ghi nhận xu hướng tăng trong thời gian gần đây, phản ánh nhu cầu ngày càng rõ rệt về những không gian sống tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi.

Trong cách tiếp cận Japandi, thiết bị gia dụng không còn là yếu tố "bổ sung" mà trở thành một phần của thiết kế. Các sản phẩm cần đáp ứng đồng thời hai tiêu chí: hòa hợp với tổng thể và nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Theo định hướng này, Toshiba Lifestyle phát triển các dòng sản phẩm gia dụng theo hướng tinh giản thiết kế và tích hợp công năng, nhằm giúp thiết bị "ẩn mình" trong không gian mà vẫn đảm bảo vai trò sử dụng.

Máy lọc nước, tủ lạnh, lò vi sóng phong cách Japandi. Ảnh: Toshiba

Ở khu vực bếp, tủ lạnh Toshiba Japandi thường đóng vai trò như một khối lớn định hình không gian. Bệ mặt là kính trắng Fuji cùng gam màu trung tính giúp sản phẩm dễ kết hợp với hệ tủ bếp, hạn chế cảm giác tách rời giữa thiết bị và nội thất. Đây cũng là xu hướng phổ biến trong thiết kế Japandi, khi các thiết bị được "đồng bộ hóa" với kiến trúc xung quanh thay vì trở thành điểm nhấn riêng lẻ.

Thiết kế ẩn mình trong gian bếp của dòng tủ lạnh Toshiba Japandi. Ảnh: Toshiba

Bên cạnh đó, việc tích hợp nhiều chức năng trong một thiết bị cũng là một phần của triết lý tối giản. Lò vi sóng kết hợp hấp Toshiba MX2-STR25SC(WH) hay máy lọc nước làm đá Toshiba Japandi TWP-IW2469SVN(W) giúp giảm số lượng thiết bị cần thiết trong bếp. Điều này không chỉ tiết kiệm diện tích mà còn giữ cho bề mặt không gian luôn gọn gàng.

Máy lọc nước làm đá của Toshiba với màu trắng thanh lịch. Ảnh: Toshiba

Xu hướng này cũng phù hợp với định hướng thiết kế Japandi hiện đại, khi công nghệ được "ẩn" vào bên trong để không làm gián đoạn trải nghiệm không gian. Nhiều giải pháp như thiết bị đa năng, hệ lưu trữ tích hợp hay công nghệ cảm biến được phát triển nhằm giảm bớt sự hiện diện của các chi tiết không cần thiết.

Ở nhóm thiết bị nhỏ, nồi cơm điện cao tần áp suất chân không Toshiba RC-18VXWVN(W) được thiết kế theo hướng tinh gọn, hạn chế chi tiết phức tạp. Những sản phẩm này có thể đặt trực tiếp trong không gian bếp hoặc khu sinh hoạt mà không làm phá vỡ tổng thể.

Cặp máy giặt sấy Toshiba T37. Ảnh: Toshiba

Một điểm đáng chú ý trong phong cách Japandi là sự cân bằng giữa công năng và cảm xúc không gian. Không gian không chỉ cần gọn gàng mà còn phải mang lại cảm giác dễ chịu trong quá trình sử dụng. Vì vậy, các yếu tố như ánh sáng, vật liệu và cách bố trí thiết bị đều được tính toán đồng thời.

Các nghiên cứu về thiết kế nội thất cho thấy, việc sử dụng vật liệu tự nhiên như gỗ, kết hợp ánh sáng dịu và bảng màu trung tính có thể tạo cảm giác thư giãn và giảm áp lực thị giác. Khi các thiết bị gia dụng được thiết kế phù hợp với những yếu tố này, chúng không còn là vật thể tách biệt mà trở thành một phần của trải nghiệm sống.

Bộ giặt sấy T37 của Toshiba được hoàn thiện theo hướng này, với tông màu trung tính và đường nét tối giản, dễ hòa vào không gian theo phong cách Japandi hoặc các căn hộ hiện đại. Thiết kế đồng bộ giữa máy giặt và máy sấy giúp khu vực giặt là trở nên liền mạch, đồng thời giữ sự thống nhất về thẩm mỹ trong tổng thể nội thất.

Ngoài ra, việc tối ưu không gian cũng là yếu tố cốt lõi. Các thiết bị đa năng, thiết kế gọn gàng hoặc có thể tích hợp vào hệ tủ giúp giảm số lượng vật dụng, đồng thời tăng hiệu quả sử dụng diện tích. Đây là cách tiếp cận phổ biến trong các căn hộ đô thị, nơi mỗi mét vuông đều cần được tận dụng hiệu quả.

Theo đại diện Toshiba Lifestyle, định hướng phát triển sản phẩm không chỉ dừng ở công nghệ mà còn hướng đến sự hòa hợp với không gian sống. Điều này thể hiện qua việc thiết kế các sản phẩm có thể phù hợp với nhiều phong cách nội thất, đặc biệt là Japandi.

Đại diện hãng cho biết, sự kết hợp giữa công nghệ và thiết kế là một trong những trọng tâm phát triển, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về không gian sống vừa tiện nghi vừa thẩm mỹ.

Trong bối cảnh thiết kế nội thất ngày càng đề cao sự tinh giản và đồng bộ, thiết bị gia dụng không còn đứng ngoài không gian sống mà trở thành một phần của kiến trúc. Khi được lựa chọn và bố trí phù hợp, các sản phẩm này không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng mà còn góp phần định hình phong cách sống trong căn hộ hiện đại.

