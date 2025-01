Top trải nghiệm khi tới thăm lễ hội đèn lồng lớn nhất Việt Nam

Di chuyển từ ngoài vào, những cụm đèn lồng khổng lồ với các chủ đề khác nhau sẽ lần lượt hiện ra trên cung đường dài 2km. “Rắn hồng chơi Xuân” làm nên một cung đường cát tường, "Cổng Long Môn" uy nghiêm biểu tượng cho sức mạnh, mang đậm dấu ấn văn hóa và tinh thần dân tộc, "Cây thần Phù Tang” tỏa ánh sáng tím ảo diệu với hy vọng mang tới bình an - tài lộc cho năm mới, cùng hàng chục những cụm đèn lồng biểu tượng cho những câu chuyện - chủ đề may mắn dịp đầu năm…Ảnh: Shanghai Yuyuan Huadeng Culture and Creativity