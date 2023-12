Top 10 Data For Life tăng tốc hoàn thiện giải pháp trước chung kết

Các đội W1.Shark, Công an tỉnh Sơn La... bổ sung tính năng mới nhằm tối ưu giải pháp trước vòng chung kết diễn ra ngày 4/1/2024 tại Hà Nội.

Cuộc thi Data For Life 2023 - "Dữ liệu cho cuộc sống" đang bước vào chặng cuối. Trước thềm chung kết, các đội thi tích cực hoàn thiện và phát triển giải pháp, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ mentor do ban tổ chức đề xuất.

Nhóm tác giả đến từ Công an tỉnh Thanh Hóa (giải pháp Phòng, chống mua bán trẻ sơ sinh và mang thai hộ trái quy định của pháp luật) cho biết, sau khi trải qua hai vòng thi, đặc biệt là vòng thuyết trình, nhóm đã nhận được nhiều góp ý giá trị từ ban giám khảo. Nhờ đó các thành viên hoàn thiện giải pháp khi áp dụng vào thực tiễn.

"Hiện hệ thống xác minh đã đi vào hoạt động, đây chính là điều kiện tiên quyết giúp giải pháp có thể triển khai, áp dụng luôn vào thực tiễn nhằm phát hiện, ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng mua bán trẻ sơ sinh và mang thai hộ trái quy định của pháp luật như hiện nay", đại diện nhóm tác giả cho hay.

Các thành viên của Tổ công nghệ cao và giải pháp cộng đồng Công an tỉnh Sơn La. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tổ công nghệ cao và giải pháp cộng đồng Công an tỉnh Sơn La với giải pháp "Ứng dụng AI trong việc phát hiện biển số xe ôtô giả đang lưu hành trên các tuyến đường giao thông công cộng" một mặt tăng tốc hoàn thiện sản phẩm, mặt khác phát triển thêm các công trình bổ trợ để triển khai công nghệ AI vào quản lý giao thông.

"Đội thi mong muốn giải pháp có thể triển khai sớm, một cách đồng bộ trên cả nước để phát huy tác dụng của trí tuệ nhân tạo và học máy vào công tác bảo đảm an ninh trật tự", anh Dương Hải Anh, đại diện nhóm cho hay.

Các thành viên đội Kino. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cũng là đội thi với sản phẩm dành cho giao thông, đội Kino với giải pháp "Vehicle Facts - Dữ liệu phương tiện giao thông dành cho người Việt" nhận được hỗ trợ chi tiết đến từ ban cố vấn, bao gồm các vấn đề về như công nghệ, chính sách, mô hình kinh doanh và cách thể hiện trình bày ý tưởng. Theo đó, so với ban đầu, đội thi sẽ tập trung vào phần ứng dụng dữ liệu để giải quyết các bài toán về phương tiện xe giao thông như báo cáo, chấm điểm, dự đoán giá xe.

"Để làm được điều này thì vấn đề chính nằm ở dữ liệu. Do đó giải pháp của đội sẽ tập trung nhiều hơn vào cách xây dựng dữ liệu và kết hợp các nguồn dữ liệu, ở đây chính là trung tâm dữ liệu. Khi đã có phần dữ liệu thì các bài toán ứng dụng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều", anh Nguyễn Doãn Quân, đại diện đội thi nhận định.

Anh Nguyễn Đặng Hiếu, thành viên đại diện nhóm 95Lab với giải pháp TrafficMate cho biết các góp ý từ ban giám khảo và cố vấn đã thúc đẩy đội có những điều chỉnh để giải pháp không chỉ khả thi hơn mà còn hiệu quả hơn.

"Chúng tôi tin tưởng vào hiệu quả của việc ứng dụng Multimodal AI trong giải quyết vấn đề giao thông tại Việt Nam", anh Đặng Hiếu nói, cho biết sản phẩm TrafficMate sử dụng mô hình AI đa thể thức để dự báo tắc đường và xây dựng bản đồ rủi ro giao thông theo thời gian thực, tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn như camera giao thông, dữ liệu thời tiết, ô nhiễm không khí và mạng xã hội. Điều này giúp giảm chi phí và phụ thuộc vào dữ liệu camera, tận dụng sức mạnh của cộng đồng trong việc giải quyết vấn đề giao thông.

Các thành viên của đội W1.Shark. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhóm W1.Shark với giải pháp "Phát hiện website lừa đảo dựa trên học sâu đa phương thức kháng mẫu trốn tránh bảo vệ người dùng cuối" cho biết các thành viên của nhóm nỗ lực hơn 100% năng suất với mục tiêu đạt thứ hạng cao tại cuộc thi.

Chia sẻ thêm về lý do phát triển giải pháp này, đại diện nhóm cho hay, hiện lừa đảo mạng đang xảy ra ngày càng nhiều, do đó việc tạo ra một hệ sinh thái cung cấp các giải pháp đảm bảo an toàn trên không gian mạng rất quan trọng trong việc bảo vệ được tài sản, uy tín của doanh nghiệp và quốc gia. Việc xây dựng các công cụ phát hiện lừa đảo mạng có độ chính xác cao có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Các đội thi như starDustAI, DoubleMQV, Vinatim, CCCD.IO, iHub cũng đang tích cực hoàn thiện sản phẩm với mong muốn có thể đóng góp ý tưởng, giải pháp về công nghệ xây dựng Chính phủ số, Xã hội số...

Nguyễn Phượng