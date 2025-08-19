Tổng thư ký NATO: Cuộc gặp ở Nhà Trắng không bàn về lãnh thổ Ukraine

Tổng thư ký NATO nói các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Trump không bàn về lãnh thổ Ukraine, mô tả cuộc gặp tại Nhà Trắng là thành công.

"Chúng tôi không bàn về vấn đề đó. Tất cả mọi người, trong đó có Tổng thống Donald Trump, hiểu rõ lãnh thổ là vấn đề Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải trực tiếp trao đổi trong khuôn khổ đối thoại ba bên, nhiều khả năng còn trong các cuộc thương lượng tiếp theo với Tổng thống Nga Vladimir Putin", Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết hôm 18/8.

Tổng thư ký NATO khẳng định cuộc gặp giữa Tổng thống Trump với các lãnh đạo châu Âu ở Nhà Trắng trước đó đã diễn ra thành công. Họ nhất trí rằng phải có những bảo đảm an ninh cho Ukraine trước khi bàn đến vấn đề lãnh thổ. Mọi quốc gia trong liên minh đều phải đồng thuận về ý nghĩa của những bảo đảm này.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Washington, Mỹ ngày 18/8. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông Trump và các lãnh đạo châu Âu còn đồng tình về việc cần có "quân đội Ukraine mạnh mẽ, đủ sức đối phó mọi ý đồ tấn công, không bị giới hạn về quân số hay khí tài".

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nói các lãnh đạo phương Tây nhất trí rằng Tổng thống Trump sẽ thông báo cho Tổng thống Putin về những quyết định mà họ đã đưa ra trong cuộc họp. Theo ông, một trong những mục tiêu của cuộc họp là hướng đến tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Zelensky.

Tổng thống Trump cùng ngày thông báo ông đã gọi điện cho người đồng cấp Putin, bắt đầu thu xếp cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine. Sau cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Zelensky sẽ có cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine.

"Chúng tôi đã thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine, sẽ do nhiều quốc gia châu Âu cung cấp và phối hợp với Mỹ", ông Trump viết.

Tổng thống Trump gặp người đồng cấp Zelensky và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: AFP

Theo Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Putin đã đồng ý gặp ông Zelensky trong vòng hai tuần tới, địa điểm tổ chức chưa được quyết định.

Tổng thống Zelensky nói Nga đã đề xuất gặp song phương với Ukraine, sau đó sẽ là cuộc gặp ba bên có lãnh đạo Mỹ tham dự. Ông đã trao đổi với Tổng thống Trump về bản đồ thể hiện các vùng lãnh thổ đang Nga đang kiểm soát.

Ông Zelensky thêm rằng các nước đồng minh của Ukraine sẽ vạch ra chi tiết đảm bảo an ninh trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. "Các kế hoạch sẽ được chính thức hóa theo cách nào đó trong tuần tới hoặc trong vòng 10 ngày", Tổng thống Ukraine cho hay.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP, CNN)