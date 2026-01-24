Tổng thống Putin điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm, chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Trong cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm tối nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV, chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm được Đại hội tín nhiệm bầu vào các vị trí lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng thống Nga nhận định Đại hội XIV là sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam, có ý nghĩa xác định đường hướng, đề ra các mục tiêu lớn, thông qua các quyết sách quan trọng, cùng những nhiệm vụ và biện pháp để đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Ông nhấn mạnh đồng chí Tô Lâm tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thể hiện uy tín chính trị và những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư trong hoạch định, đưa ra các quyết sách chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ lợi ích và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tối 24/1. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Tổng thống Putin đã quan tâm tới sự kiện chính trị quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như những lời chúc mừng nồng nhiệt, chân thành và tình cảm cá nhân dành cho Đảng, nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư nêu rõ qua các kỳ Đại hội, Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của những người bạn hữu nghị truyền thống, trong đó có Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay.

Tổng Bí thư chia sẻ Đại hội XIV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành sứ mệnh lịch sử to lớn, tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đánh giá 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới và kết quả thực hiện cương lĩnh, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đại hội đồng thời đề ra mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ cho 5 năm tới và quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai, vận mệnh dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đại hội khẳng định tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát huy đầy đủ vai trò các khu vực kinh tế; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đại hội cũng xác định "đối ngoại và hội nhập quốc tế" gắn với quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Putin bắt tay trước cuộc hội đàm hẹp ngày 10/5/2025 tại Moskva. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Nga là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu tại châu Âu, mong muốn cùng Nga phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tinh thần Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga đặc biệt coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam trên nền tảng 75 năm hữu nghị truyền thống, được lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Ông khẳng định Nga sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tăng cường toàn diện các mối liên kết song phương, vì lợi ích nhân dân hai nước và mục tiêu bảo đảm ổn định, an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương.

Hai lãnh đạo nhất trí sẵn sàng trao đổi xây dựng, cởi mở trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và hài hòa lợi ích nhằm nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống và mở rộng sang các lĩnh vực mới tiềm năng.

Tổng thống Putin trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nga bất kỳ thời gian nào phù hợp. Tổng Bí thư vui vẻ nhận lời và mời Tổng thống Putin sớm sang thăm Việt Nam.

Thanh Danh