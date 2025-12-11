Tổng thống Mỹ 'gay gắt' với lãnh đạo châu Âu về Ukraine

Tổng thống Trump tiết lộ ông đã "trao đổi khá gay gắt" với các lãnh đạo châu Âu về vấn đề Ukraine, một dấu hiệu khác cho thấy rạn nứt giữa hai bên.

"Chúng tôi đã trao đổi về Ukraine bằng những lời lẽ khá gay gắt", Tổng thống Donald Trump ngày 10/12 nói với các phóng viên khi được hỏi về cuộc điện đàm giữa ông với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

"Chúng tôi có một vài bất đồng nhỏ và chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào. Trước khi tiến tới một cuộc họp, chúng tôi cần biết thêm một số điều", ông Trump cho hay. "Họ muốn tổ chức một cuộc họp vào cuối tuần này tại châu Âu nhưng chúng tôi sẽ đưa ra quyết định tùy thuộc vào những gì họ phản hồi. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian".

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc thảo luận bàn tròn tại Phòng Roosevelt, Nhà Trắng, ngày 10/12. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump đang thúc đẩy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng ý với một kế hoạch do Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Các quan chức Ukraine ngày 10/12 cho biết Kiev đã gửi bản dự thảo cập nhật của kế hoạch tới Washington.

Kế hoạch ban đầu của Mỹ yêu cầu Kiev phải nhượng lại cho Moskva những khu vực mà Nga chưa kiểm soát ở vùng Donbass. Kiev cùng các đồng minh châu Âu phản đối, cho rằng nó đang quá nghiêng về phía Moskva. Bản kế hoạch sau đó đã được sửa đổi.

Cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin vào tuần trước cũng không đạt được bước đột phá nào.

Bình luận của Tổng thống Trump là dấu hiệu mới nhất cho thấy rạn nứt ngày càng lớn trong mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu, sau khi ông mô tả châu lục này "suy tàn" và "yếu kém" về vấn đề nhập cư và Ukraine. Trước đó, chính quyền Mỹ cũng công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, nói rằng châu Âu có nguy cơ bị "xóa sổ nền văn minh".

Vũ Hoàng (Theo AFP)