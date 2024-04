Tổng thống Biden ví ông Trump như 'đứa trẻ 6 tuổi'

Tổng thống Biden công kích, ví người tiền nhiệm Donald Trump "như đứa trẻ 6 tuổi", khi sự tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 27/4 dự tiệc tối thường niên với Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton ở thủ đô Washington. Sự kiện này đã kéo dài hàng thế kỷ, với sự tham dự của hàng trăm nhà báo, chính trị gia và những người nổi tiếng trong phòng tiệc lớn.

Ông Biden, 81 tuổi, nhân sự kiện này để công kích đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump, 77 tuổi, khi hai người sắp tái đấu trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11.

"Đúng thế, tuổi tác là vấn đề. Tôi là người trưởng thành đang chạy đua với đứa trẻ 6 tuổi", Tổng thống Mỹ nói.

Ông Biden tiếp tục công kích người tiền nhiệm khi nhấn mạnh "Phó tổng thống của tôi thực sự hậu thuẫn tôi", do cựu phó tổng thống Mike Pence từ chối hậu thuẫn ông Trump tranh cử năm nay.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự tiệc tối Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở thủ đô Washington ngày 27/4. Ảnh: Reuters

Ông Trump mô tả sự kiện này "thực sự tệ hại". "Joe gian dối thực sự là thảm họa! Không thể nào tệ hại hơn thế này được!", cựu tổng thống đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Người biểu tình tập trung bên ngoài khách sạn Washington Hilton để chỉ trích việc chính quyền Biden ủng hộ Israel trong cuộc chiến ở Gaza, nhắc đến những nhà báo thiết mạng ở vùng lãnh thổ này. Hàng trăm người biểu tình kêu gọi các nhà báo tẩy chay sự kiện và la ó quan chức chính quyền khi họ vào khách sạn.

Ông Biden tránh cuộc biểu tình lớn ở trước khách sạn bằng cách đi qua lối vào phía sau. Tuy nhiên, ông vẫn đối mặt nhóm người biểu tình nhỏ hơn kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.

Kelly O'Donnel, Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, từ chối bình luận về các biện pháp an ninh cho tiệc tối. Phát ngôn viên Cơ quan Mật vụ Mỹ Alexi Worley cho biết an toàn và an ninh của những người được bảo vệ là ưu tiên hàng đầu của họ.

Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng được thành lập năm 1914 và gần như tổ chức bữa tối thường niên kể từ năm 1921 để tôn vinh phóng viên đưa tin về tổng thống và gây quỹ học bổng.

Huyền Lê (Theo Reuters, NBC)