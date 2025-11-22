Tổng lực cứu trợ người dân vùng lũ

Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng, nhiều tỉnh, thành cũng đồng loạt triển khai các chương trình ủng hộ người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung, Tây Nguyên.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã ký quyết định hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2025 cho bốn tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đăk Lăk – những địa phương chịu thiệt hại nặng về người và tài sản.

Khánh Hòa và Lâm Đồng mỗi tỉnh được 200 tỷ đồng, Gia Lai và Đăk Lăk mỗi nơi 150 tỷ đồng. Chính quyền các tỉnh được yêu cầu cân đối ngân sách địa phương, kết hợp nguồn hỗ trợ từ Trung ương và các nguồn khác để triển khai biện pháp khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại phiên họp hôm qua, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo Đảng, Nhà nước đứng đầu trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương. Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng và Quảng Ninh được giao hỗ trợ trực tiếp lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men và nhân lực y tế. Cụ thể, Hà Nội hỗ trợ Gia Lai, TP HCM hỗ trợ Khánh Hòa, Hải Phòng hỗ trợ Đăk Lăk, Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng.

Lực lượng công an cứu trợ cho người dân vùng cô lập xã Hòa Xuân, thuộc Phú Yên (cũ), chiều 22/11. Ảnh: Thanh Tùng

Hôm nay, các tỉnh thành đã triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác thăm Khánh Hòa, trao hỗ trợ 50 tỷ đồng, huy động 50 bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng lũ. TP HCM dùng thiết bị bay thả hàng cứu trợ đến các khu vực cô lập, tăng cường 60 tình nguyện viên phối hợp dựng bếp ăn từ thiện. Hàng chục tấn hàng hóa, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu đã được chuyển đến người dân.

Sở Y tế TP HCM chuẩn bị 10.000 túi thuốc gia đình gửi từ 23-25/11, đồng thời chi viện hàng nghìn áo phao và phương tiện cứu hộ.

Sáng nay TP Hà Nội phát động chương trình ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Thành phố đã hỗ trợ bước đầu Gia Lai 50 tỷ đồng, trích thêm 10 tỷ đồng từ quỹ cứu trợ để ủng hộ người dân vùng thiên tai. Thành phố phối hợp Gia Lai khôi phục sản xuất, sửa chữa hạ tầng, ổn định đời sống sau mưa lũ và xây dựng kế hoạch hỗ trợ các tỉnh khác chịu ảnh hưởng nặng.

Tỉnh Quảng Ninh hôm nay cũng hỗ trợ 50 tỷ đồng, cung cấp lương thực, thuốc men, quần áo và nhu yếu phẩm cho Lâm Đồng. Trước đó, ngày 20/11, địa phương này đã trao 15 tỷ đồng cho Gia Lai, Đăk Lăk và Khánh Hòa. Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh cần phối hợp chặt chẽ với Lâm Đồng để xác định nhu cầu hỗ trợ, đảm bảo cứu trợ thiết thực và hiệu quả. Ngành y tế được giao chuẩn bị lực lượng chi viện ngay sau khi lũ rút.

Người dân mang hàng cứu trợ đến nhà ga metro ở TP HCM tiếp sức người dân vùng lũ, ngày 22/11. Ảnh: MAUR

Trước đó, nhiều địa phương, cơ quan, tổ chức đã phát động chương trình quyên góp cứu trợ miền Trung và Tây Nguyên, huy động nhu yếu phẩm, thuốc men, thực phẩm đến các vùng lũ. Hàng triệu người dân trên cả nước và nhiều đoàn thiện nguyện cũng chủ động ủng hộ.

Tại TP HCM, các điểm tiếp nhận như Nhà văn hóa Thanh Niên, 201 Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), 106 đường 30 Tháng 4 (Bình Dương), 68 Lê Lợi (Bà Rịa – Vũng Tàu), cùng 14 nhà ga dọc tuyến metro số 1 đều sôi nổi tiếp nhận hàng cứu trợ.

Đã tiếp cận tất cả điểm cô lập ở Phú Yên cũ

Ngày 22/11, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thị sát khắc phục hậu quả mưa lũ tại Phú Yên cũ (nay thuộc Đăk Lăk). Tham gia đoàn công tác, ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, cho biết nước lũ đã rút, ưu tiên hiện nay là khắc phục hậu quả và tìm kiếm người mất tích, lo hậu sự cho nạn nhân.

Các lực lượng chức năng huy động tối đa để hỗ trợ người dân bị chia cắt, đặc biệt là người già, trẻ em và phụ nữ, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Ông Học thông tin tất cả các điểm cô lập, chia cắt tại xã, phường trên địa bàn Phú Yên cũ đã được tiếp cận để cứu trợ. Các lực lượng công an, quân đội đang tích cực tiếp tế và đưa người dân đến nơi an toàn.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình (thứ 4 hàng trên từ trái) kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đăk Lăk, sáng 22/11. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động chiến dịch toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ. Ông Học cho biết toàn bộ tiền và hiện vật tiếp nhận sẽ được Mặt trận chuyển đến người dân các địa phương "nhanh chóng, kịp thời nhất".

"Mặt trận làm cầu nối để tiền và hàng cứu trợ của người dân cả nước, các nhà hảo tâm nhanh chóng đến với bà con vùng lũ", ông nói.

Nhóm phóng viên