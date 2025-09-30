Tổng Bí thư: Quân đội phải vươn tới chuẩn mực hiện đại toàn cầu

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Quân đội phải xây dựng tự chủ, tự cường, hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, không chỉ so với chính mình.

Sáng 30/9, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 năm qua, toàn quân đã nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11. Quân ủy Trung ương lãnh đạo toàn quân cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh, "trở thành điểm sáng trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Công nghiệp quốc phòng đạt bước phát triển đột phá; hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng ghi dấu ấn mới; Đảng bộ Quân đội "là một trong những đảng bộ mẫu mực trong toàn Đảng".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quân đội sáng 30/9. Ảnh: Hoàng Phong

Theo Tổng Bí thư, để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm của đất nước, Quân đội phải là lực lượng chủ công thực hiện các nhiệm vụ. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đòi hỏi những quyết sách chiến lược kịp thời, thích ứng với tình hình mới.

Ông yêu cầu kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, đặc biệt là đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, chính sách quốc phòng "bốn không" với tính chất hòa bình, tự vệ. Quân đội phải vững mạnh về chính trị, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng.

"Đây là nguyên tắc bất di bất dịch trong xây dựng quân đội kiểu mới, cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân", Tổng Bí thư nói.

Ông nhấn mạnh Quân đội nhân dân phải tiếp tục được xây dựng theo các thành tố "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại". Những yếu tố "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ" đã được rèn luyện, phát triển trong suốt hơn 80 năm, cần được phát huy cao hơn trong giai đoạn mới. Đặc biệt, toàn quân phải coi trọng phát huy giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ", gắn rèn luyện bản lĩnh chính trị với huấn luyện chiến đấu; tăng cường giáo dục, huấn luyện, rèn luyện để cán bộ, chiến sĩ không chỉ vững vàng về chính trị, tinh nhuệ trong chiến đấu, mà còn tinh nhuệ trong phòng thủ dân sự, ứng phó nhanh nhạy, hiệu quả trước các thách thức an ninh phi truyền thống.

Với thành tố "hiện đại", Tổng Bí thư đánh giá Quân đội đã có bước đột phá trong nhiệm kỳ vừa qua, nền móng đã vững chắc, điều kiện đã hội tụ. "Hiện đại là phải so với các nước trên thế giới, khu vực chứ không chỉ so với chính chúng ta những năm trước đây", ông nhấn mạnh, yêu cầu đẩy mạnh hiện đại hóa ngay từ bây giờ, ngay trong nhiệm kỳ này.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tham quan một số sản phẩm công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Hoàng Phong

Để hiện thực hóa mục tiêu, Tổng Bí thư xác định con người hiện đại trong Quân đội là nhân tố tiên quyết. Giải pháp căn cơ, bền vững là phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Ông cũng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, xử lý hài hòa, mềm dẻo trong quan hệ, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt giữa các nước lớn. "Mục tiêu là phải giữ được thế cân bằng chiến lược trong quan hệ đối ngoại nói chung, trong đối ngoại quốc phòng nói riêng, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa", Tổng Bí thư nói.

Theo người đứng đầu Đảng, Quân đội phải ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột - đây là yêu cầu quan trọng, xuyên suốt, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Do đó Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân phải thường xuyên đánh giá xu thế, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách chiến lược quân sự, quốc phòng, để giữ "trong ấm, ngoài êm", "nội yên, ngoại tĩnh", gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Ông cũng lưu ý Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng phải ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ngay từ mầm mống, ngay ở trạng thái biểu hiện, nhất định không để nảy nở, phát triển thành suy thoái toàn diện.

Toàn quân cần tăng cường thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng. Đây là những nhân tố quan trọng để Quân đội hoàn thành xuất sắc chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống.

Ông tin tưởng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ "không ngừng lớn mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đồng thời củng cố môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Phong

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, với sự tham dự của 450 đại biểu, đại diện hơn 27 vạn đảng viên toàn quân.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 11; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025-2030; thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng; và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc.

Các đại biểu sẽ tham luận, làm rõ giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đại hội diễn ra đến hết ngày 2/10.

Sơn Hà