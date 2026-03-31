Tổng Bí thư: Lá phiếu phải tiếp nối bằng hiệu quả nhiệm kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu chuyển hóa niềm tin của 99,7% cử tri đi bầu Quốc hội khóa 16 - mức cao nhất từ trước tới nay - thành hiệu quả lập pháp, giám sát và quyết sách phát triển đất nước.

Chiều 31/3, tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Theo ông, lá phiếu của cử tri phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, hiệu lực giám sát và những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Người đứng đầu Đảng cho biết cuộc bầu cử ngày 15/3 đã thành công rất tốt đẹp, với điểm nổi bật là sự tham gia đông đảo, trách nhiệm và đầy niềm tin của cử tri cả nước. Theo báo cáo, 76.198.214 trên 76.423.940 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,7%, mức cao nhất từng được ghi nhận. Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại; 500 đại biểu Quốc hội được bầu đủ; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp xã trong cả nước cũng được bầu đủ theo quy định.

Tổng Bí thư đánh giá những kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả tổ chức mà còn thể hiện niềm tin chính trị, ý thức công dân và tinh thần làm chủ của nhân dân đối với Nhà nước và chế độ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị chiều 31/3. Ảnh: Hoàng Phong

Chất lượng, cơ cấu và tính đại diện của đội ngũ đại biểu tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đạt 40%, cao nhất từ trước tới nay. Quốc hội khóa 16 có 150 đại biểu nữ, chiếm 30%; 76 đại biểu là người dân tộc thiểu số (15,2%); 18 đại biểu ngoài Đảng (3,6%); 33 đại biểu dưới 40 tuổi (6,6%). Lần đầu tiên có đại biểu dân tộc Ơ Đu, thể hiện bước tiến trong bảo đảm tính đại diện và bao trùm của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Công tác chuẩn bị được triển khai sớm, bài bản, thống nhất và chặt chẽ từ Trung ương tới cơ sở. Các khâu từ hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách cử tri, tổ chức khu vực bỏ phiếu, đến kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, bảo đảm an ninh đều được thực hiện đồng bộ, đúng lộ trình.

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ được triển khai rõ nét trong tổ chức bầu cử. Việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng VNeID trong quản lý cử tri cùng các nền tảng thông tin đã giúp nâng cao độ chính xác, tính minh bạch và hiệu quả của toàn bộ quy trình.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong suốt quá trình bầu cử. Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan được tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định; số lượng đơn thư thấp hơn nhiệm kỳ trước; không phát sinh vụ việc nghiêm trọng hay tình huống bất thường ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

Các đại biểu dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Hoàng Phong

Tổng Bí thư rút ra 5 bài học kinh nghiệm quan trọng từ thực tiễn tổ chức bầu cử, làm cơ sở nâng cao chất lượng các nhiệm kỳ tiếp theo. Trước hết, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, gắn với trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị trong tổ chức bầu cử.

Ngoài ra, công tác nhân sự phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng pháp luật và vì lợi ích chung. Từng khâu từ hiệp thương, giới thiệu, thẩm tra, công bố danh sách, tiếp xúc cử tri đến bỏ phiếu, kiểm phiếu phải bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, khách quan. "Bầu cử thành công không chỉ là bầu đủ số lượng, mà quan trọng hơn là lựa chọn được những người thật sự có đức, có tài, có bản lĩnh, có năng lực hành động và có tinh thần phụng sự nhân dân", ông nói.

Người đứng đầu Đảng cũng nhấn mạnh bài học lấy người dân làm trung tâm của toàn bộ quá trình bầu cử. Việc tổ chức bỏ phiếu sớm tại 217 khu vực đặc thù ở 11 địa phương cho thấy tinh thần không để bất kỳ cử tri nào bị đứng ngoài ngày hội dân chủ của đất nước, qua đó bảo đảm quyền bầu cử thực chất cho mọi người dân.

Ông cho rằng công tác thông tin, tuyên truyền cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, kết hợp hiệu quả giữa phương thức truyền thống và nền tảng số để bảo đảm thông tin chính thống đến nhanh, đầy đủ và gần dân.

Kết thúc phát biểu, Tổng Bí thư nêu rõ Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phải là cơ quan của đổi mới, của hành động, của hiệu quả, gần dân và vì dân; mỗi đại biểu trúng cử phải luôn ghi nhớ phía sau mình là niềm tin, kỳ vọng và sự gửi gắm của cử tri, từ đó cụ thể hóa thành hành động và kết quả phục vụ phát triển đất nước.

Sơn Hà