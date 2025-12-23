Tổng Bí thư: Chúng tôi tiếp tục đoàn kết, làm việc trách nhiệm và hiệu quả

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt nhân sự được tín nhiệm giới thiệu đề cử Ban Chấp hành Trung ương và các chức danh lãnh đạo khóa 14, cho biết sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất làm việc với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao.

Sáng 23/12, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa 13, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết sau hai ngày làm việc khẩn trương, Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra "với sự đoàn kết, thống nhất cao, chất lượng tốt". Ông cảm ơn các Ủy viên Trung ương đã thể hiện sự "tâm huyết, dân chủ, thẳng thắn, trung thực, cách mạng, khoa học với tinh thần trách nhiệm của người Đảng viên trước Đảng, nhân dân và đất nước".

Theo Tổng Bí thư, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự của Đảng để báo cáo Đại hội lần thứ 14 của Đảng và biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao nhân sự giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử theo điều lệ và quy định của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa 13, sáng 23/12. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, Trung ương thảo luận kỹ nội dung các công việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng, gồm: Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử trong Đảng; Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ 13 và đã thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu Đại hội 14. Trung ương nhất trí với các tờ trình, báo cáo mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình ra Hội nghị Trung ương 15. Bộ Chính trị được giao tiếp tục hoàn thiện các công việc chuẩn bị tốt nhất phục vụ tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng.

"Thay mặt các đồng chí được tín nhiệm giới thiệu đề cử Ban Chấp hành Trung ương và các chức danh lãnh đạo khóa tới để Đại hội 14 xem xét quyết định, chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Chúng tôi tiếp tục đoàn kết, thống nhất làm việc với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao, đáp ứng sự tin cậy của Đảng và Nhân dân", Tổng Bí thư Tô Lâm nói và tuyên bố bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa 13.

Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đoàn kết một lòng

Tổng Bí thư cho hay, tại hội nghị, Trung ương thống nhất đánh giá lịch sử gần 100 năm Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử to lớn. Trung ương cảm ơn sự đồng hành, đồng thuận và đóng góp ý kiến của Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về những chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng.

Trung ương nhận thấy trong suốt nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, bối cảnh thế giới và khu vực liên tục chuyển động với tốc độ cao, có nhiều yếu tố bất định, tạo ra nhiều khó khăn, thách thức mà đất nước phải đối mặt. Dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu cùng một số khó khăn về địa chính trị, địa kinh tế và một số vấn đề kinh tế- xã hội khác dồn dập xảy ra.

Dù vậy, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã "đoàn kết một lòng, kiên định, tự chủ, sáng tạo với quyết tâm và nỗ lực đặc biệt lớn", ban hành nhiều chủ trương, chính sách, quyết sách chiến lược mang tầm đương đại, đột phá để lãnh đạo nhân dân cả nước hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, chương trình, kế hoạch mà Đại hội 13 đã đề ra, tạo ra tiềm năng mới, động năng mới, không gian phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

"Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường của đất nước", Tổng Bí thư phát biểu.

Đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa 13, sáng 23/12. Ảnh: TTXVN

Ba đột phá chiến lược

Người đứng đầu Đảng cho biết tại hội nghị, Trung ương đã thảo luận sôi nổi, kỹ lưỡng và nhất trí thông qua Dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về các Văn kiện trình Đại hội 14, đặc biệt là Báo cáo Chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Ban chấp hành Trung ương xác định trong giai đoạn mới, cần tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, trước hết là thể chế phát triển; đẩy mạnh phân cấp phân quyền; thúc đẩy đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển năng lực sản xuất mới, các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới.

Đột phá thứ hai là tập trung chuyển đổi cơ cấu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, trọng dụng nhân tài; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi chung.

Đột phá cuối cùng là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ và hạ tầng năng lượng.

Trung ương cũng yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu với 6 trọng tâm: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển nguồn lực con người, phát huy giá trị văn hóa; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Vũ Tuân