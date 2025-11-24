Tổng Bí thư: Cán bộ kiểm tra phải trong sáng như gương, sắc bén như gươm

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra liêm chính, bản lĩnh, trong sáng như gương, sắc bén như gươm, không chịu bất kỳ sức ép, tác động hay cám dỗ nào.

Sáng 24/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội 13. Trước khi bắt đầu, hội nghị dành một phút tưởng niệm đồng bào tử vong do bão lũ và quyên góp ủng hộ người dân các tỉnh đang chịu thiệt hại nặng nề.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư cho biết nhiệm kỳ Đại hội 13 diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, Đảng đã giữ vững bản lĩnh, đoàn kết, hóa giải thách thức và lãnh đạo đất nước vượt sóng to, gió lớn, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đây cũng là thời kỳ Đảng đưa ra nhiều quyết sách chiến lược mang tính đột phá, mở ra bước chuyển cho quá trình phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội 13, sáng 24/11. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh bài học xuyên suốt của nhiệm kỳ là càng khó khăn càng phải làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ông ghi nhận nỗ lực của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong triển khai khối lượng lớn công việc, nhưng lưu ý còn nhiều hạn chế như giám sát thường xuyên còn yếu; nhiều vi phạm kéo dài nhưng chậm được phát hiện; năng lực một bộ phận cán bộ kiểm tra chưa theo kịp yêu cầu mới.

Thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp xã. Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao đề xuất Trung ương ban hành nghị quyết mới về công tác kiểm tra sau Đại hội 14.

Ông yêu cầu chuyển mạnh từ kiểm tra để xử lý sang giám sát để phòng ngừa; giám sát ngay từ đầu việc triển khai các chủ trương lớn của Đảng để bảo đảm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các cơ quan kiểm tra phải kịp thời phát hiện, xử lý tổ chức đảng và đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, vi phạm nguyên tắc của Đảng, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; đồng thời kiên quyết bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đại biểu dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội 13, sáng 24/11. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh đội ngũ cán bộ kiểm tra phải thật sự bản lĩnh, liêm chính, tinh thông nghiệp vụ; biết phân tích, dự báo, phát hiện vấn đề từ sớm, đồng thời lắng nghe thực tiễn và xử lý khách quan, đúng nguyên tắc. "Công việc này đòi hỏi sự trong sáng và dũng khí rất lớn, nên mỗi cán bộ phải thường xuyên tự rèn luyện, giữ gìn đạo đức và phong cách làm việc công tâm, thận trọng, quyết đoán", ông nói, yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kiểm tra trên dữ liệu, giám sát trên dữ liệu.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ Đại hội 13, các cơ quan kiểm tra đã kết luận 545 tổ chức đảng và 4.213 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 231 tổ chức đảng và 2.885 đảng viên. Riêng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, giám sát 145 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và kỷ luật 10 người.

Vũ Tuân