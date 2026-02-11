Tôm khô Cà Mau giá tiền triệu vào mùa Tết

Những ngày cận Tết, các làng nghề tôm khô ở Cà Mau tăng công suất để kịp cung ứng thị trường. Sản phẩm được khách hàng khắp cả nước đặt mua làm quà biếu, dùng trong mâm cỗ ngày xuân.
Tôm khô Cà Mau là mặt hàng quà Tết được ưa chuộng; riêng ba tháng cuối năm (10–12 âm lịch) chiếm 40–50% lượng tiêu thụ cả năm. Toàn tỉnh có hàng trăm cơ sở sản xuất. Năm 2023, nghề làm tôm khô Cà Mau được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.
Những ngày cận Tết, các làng nghề tôm khô ở Cà Mau tăng công suất để kịp cung ứng thị trường. Sản phẩm được khách hàng khắp cả nước đặt mua làm quà biếu, dùng trong mâm cỗ ngày xuân.
Tôm khô Cà Mau là mặt hàng quà Tết được ưa chuộng; riêng ba tháng cuối năm (10–12 âm lịch) chiếm 40–50% lượng tiêu thụ cả năm. Toàn tỉnh có hàng trăm cơ sở sản xuất. Năm 2023, nghề làm tôm khô Cà Mau được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.
Tôm sẽ được luộc, sấy, đập, tách vỏ và phơi khô. Tôm khô đất có hai loại tách và nguyên vỏ, hiện có giá bán từ khoảng 1,5–2,2 triệu đồng mỗi kg, cao hơn năm rồi khoảng 200.000 đồng.
Loại tôm khô này thường được khách chọn làm quà biếu dịp Tết.
Tôm sẽ được luộc, sấy, đập, tách vỏ và phơi khô. Tôm khô đất có hai loại tách và nguyên vỏ, hiện có giá bán từ khoảng 1,5–2,2 triệu đồng mỗi kg, cao hơn năm rồi khoảng 200.000 đồng.
Loại tôm khô này thường được khách chọn làm quà biếu dịp Tết.
Tôm đất khô thành phẩm có màu đỏ cam, thịt săn chắc, vị ngọt tự nhiên.
Loại này sống tự nhiên, không qua nuôi công nghiệp, là nguyên liệu được đánh giá cao nhờ độ ngọt và màu sắc đẹp sau khi chế biến. Đây cũng là nền tảng giúp sản phẩm đạt giá trị lớn trên thị trường.
Tôm đất khô thành phẩm có màu đỏ cam, thịt săn chắc, vị ngọt tự nhiên.
Loại này sống tự nhiên, không qua nuôi công nghiệp, là nguyên liệu được đánh giá cao nhờ độ ngọt và màu sắc đẹp sau khi chế biến. Đây cũng là nền tảng giúp sản phẩm đạt giá trị lớn trên thị trường.
Ngoài các loại phổ biến, tôm càng xanh nuôi xen canh lúa ở Cà Mau cũng được một số cơ sở chọn làm tôm khô, hướng tới chế biến sâu, nâng giá trị nông sản. Tôm có kích thước lớn, thịt dày, phù hợp dòng sản phẩm cao cấp.
Ngoài các loại phổ biến, tôm càng xanh nuôi xen canh lúa ở Cà Mau cũng được một số cơ sở chọn làm tôm khô, hướng tới chế biến sâu, nâng giá trị nông sản. Tôm có kích thước lớn, thịt dày, phù hợp dòng sản phẩm cao cấp.
Tôm càng xanh được tuyển chọn kỹ, luộc vừa độ và sấy đúng nhiệt để khô tôm mềm, thơm, giữ vị ngọt tự nhiên — yếu tố giúp sản phẩm được khách hàng đánh giá cao.
Khô tôm càng hiện bán giá khoảng 1–1,3 triệu đồng mỗi kg, tùy kích cỡ, góp phần đa dạng hóa sản phẩm tôm khô Cà Mau và thu hút người tiêu dùng tìm quà Tết khác biệt.
Tôm càng xanh được tuyển chọn kỹ, luộc vừa độ và sấy đúng nhiệt để khô tôm mềm, thơm, giữ vị ngọt tự nhiên — yếu tố giúp sản phẩm được khách hàng đánh giá cao.
Khô tôm càng hiện bán giá khoảng 1–1,3 triệu đồng mỗi kg, tùy kích cỡ, góp phần đa dạng hóa sản phẩm tôm khô Cà Mau và thu hút người tiêu dùng tìm quà Tết khác biệt.
Tôm khô các loại được đóng gói để phục vụ nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng dịp Tết. Từ tôm đất đặc sản đến những dòng mới như khô tôm càng, sản phẩm Cà Mau ngày càng đa dạng và được thị trường đón nhận.
Tôm khô các loại được đóng gói để phục vụ nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng dịp Tết. Từ tôm đất đặc sản đến những dòng mới như khô tôm càng, sản phẩm Cà Mau ngày càng đa dạng và được thị trường đón nhận.
Ngoài các loại tôm khô truyền thống, các cơ sở còn sáng tạo loại tôm móng chim có hình dáng đẹp mắt.
Những loại tôm khô móng chim này được làm với quy trình công phu để giữ dáng thẳng, nên có giá bán cao hơn loại truyền thống 100.000-200.000 đồng.
Ngoài các loại tôm khô truyền thống, các cơ sở còn sáng tạo loại tôm móng chim có hình dáng đẹp mắt.
Những loại tôm khô móng chim này được làm với quy trình công phu để giữ dáng thẳng, nên có giá bán cao hơn loại truyền thống 100.000-200.000 đồng.
Chị Nguyễn Minh Thư, đại diện Hợp tác xã tôm khô Đang Diễm (ấp Mỹ Phú, xã Tạ An Khương), cho biết riêng hai tháng Tết, đơn vị bán khoảng 3 tấn tôm khô các loại, trong đó tôm móng chim được khách hàng ưa chuộng.
Cà Mau là thủ phủ tôm cả nước với hơn 430.000 ha nuôi trồng. Năm 2025, sản lượng đạt gần 600.000 tấn, cao nhất cả nước. Hệ sinh thái đa dạng giúp địa phương phát triển nhiều mô hình nuôi tôm hiệu quả.
Chị Nguyễn Minh Thư, đại diện Hợp tác xã tôm khô Đang Diễm (ấp Mỹ Phú, xã Tạ An Khương), cho biết riêng hai tháng Tết, đơn vị bán khoảng 3 tấn tôm khô các loại, trong đó tôm móng chim được khách hàng ưa chuộng.
Cà Mau là thủ phủ tôm cả nước với hơn 430.000 ha nuôi trồng. Năm 2025, sản lượng đạt gần 600.000 tấn, cao nhất cả nước. Hệ sinh thái đa dạng giúp địa phương phát triển nhiều mô hình nuôi tôm hiệu quả.
Chúc Ly