Tôm khô Cà Mau giá tiền triệu vào mùa Tết

Những ngày cận Tết, các làng nghề tôm khô ở Cà Mau tăng công suất để kịp cung ứng thị trường. Sản phẩm được khách hàng khắp cả nước đặt mua làm quà biếu, dùng trong mâm cỗ ngày xuân.

Tôm khô Cà Mau là mặt hàng quà Tết được ưa chuộng; riêng ba tháng cuối năm (10–12 âm lịch) chiếm 40–50% lượng tiêu thụ cả năm. Toàn tỉnh có hàng trăm cơ sở sản xuất. Năm 2023, nghề làm tôm khô Cà Mau được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.