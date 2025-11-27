Tối ưu không gian lưu trữ với tủ lạnh âm tường Toshiba

Dòng tủ lạnh âm tường Toshiba Japandi GR-RF690WI-PGV(67) kết hợp phong cách Nhật - Bắc Âu, thiết kế built-in (âm tường) 600 mm, tối ưu không gian, nâng tính thẩm mỹ và tiện ích cho căn bếp hiện đại.

Đại diện Toshiba nhận định, ngoài chức năng bảo quản thực phẩm, tủ lạnh ngày nay còn được xem như một phần nội thất, thể hiện gu thẩm mỹ và khả năng tổ chức không gian của gia chủ. Trong xu hướng sống tinh gọn, đặc biệt tại các căn hộ đô thị, dòng tủ lạnh âm tường Toshiba Japandi GR-RF690WI-PGV(67) được gợi ý cho các gia đình từ 4 người nhờ khả năng kết hợp giữa tiện ích và tính thẩm mỹ.

Thiết kế "built-in" tinh gọn không gian bếp

Theo Toshiba, thiết kế built-in, là xu hướng nội thất phổ biến trong những năm gần đây. Khác với tủ lạnh đặt độc lập, dòng built-in được thiết kế để "ẩn mình" trong hệ tủ bếp, tạo nên bề mặt phẳng, liền mạch với các mảng tường hoặc tủ gỗ. Hãng đã phát triển dòng tủ lạnh Japandi với chiều sâu tiêu chuẩn 600mm, tương thích với kích thước phổ biến của các ngăn tủ hiện đại. Điều này giúp thiết bị dễ dàng lắp đặt, không bị nhô ra hay lọt sâu vào trong, mang lại cảm giác gọn gàng và đồng nhất với tổng thể nội thất.

Hệ tủ Toshiba Japandi trong không gian bếp. Ảnh: Toshiba

Theo các chuyên gia thiết kế, ưu điểm lớn nhất của tủ lạnh built-in là khả năng tối ưu không gian. Việc tích hợp tủ lạnh vào hệ tủ giúp giải phóng diện tích sàn, mở rộng tầm nhìn và tạo cảm giác thông thoáng hơn. Bên cạnh đó, việc loại bỏ các khe hở và góc chết giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn, đồng thời hạn chế bụi bẩn tích tụ.

Toshiba Japandi còn cải tiến hệ thống tản nhiệt, chuyển toàn bộ dàn nóng xuống đáy tủ thay vì hai bên hông như thiết kế truyền thống. Nhờ vậy, khoảng hở hai bên chỉ còn 3 mm, giúp thân tủ có thể áp sát tường hoặc tủ bếp mà vẫn đảm bảo hiệu quả thoát nhiệt, tiết kiệm tới 100 mm không gian mỗi bên.

Khi kết hợp cùng mặt kính Fuji trắng, dòng Japandi mang đến vẻ ngoài sang trọng, nhẹ nhàng, gợi cảm hứng từ phong cách Nhật Bản tối giản hòa trộn với tinh thần Bắc Âu (Scandinavian). Sự phối hợp này tạo nên nét đặc trưng riêng của dòng sản phẩm – vừa tinh tế, vừa gần gũi với xu hướng thiết kế nội thất hiện đại.

Hệ thống ngăn chứa thông minh

Với kích thước 833x600x1910 mm và tổng dung tích 533 lít, tủ lạnh Japandi GR-RF690WI-PGV(67) đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình từ 4 thành viên.

Bên trong tủ, Toshiba áp dụng triết lý "thiết kế cho cuộc sống" với hệ thống ngăn lưu trữ thông minh OriginFresh, chia vùng riêng biệt cho từng nhóm thực phẩm.

Với thiết kế bốn cửa, người dùng có thể mở riêng từng ngăn mà không làm thất thoát hơi lạnh ở các vùng khác, từ đó tiết kiệm điện năng.

Các chi tiết bên trong còn được sắp xếp dựa trên thói quen sử dụng hàng ngày. Các ngăn thực phẩm thường ngày được đặt ngang tầm mắt, còn những ngăn lưu trữ dài ngày bố trí thấp hơn, giúp người dùng thao tác thuận tiện và tiết kiệm thời gian tìm kiếm.

Hệ thống ngăn chứa của tủ lạnh Japandi GR-RF690WI-PGV(67) đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình từ 4 thành viên. Ảnh: Toshiba

Tủ có 16 ngăn dự trữ, gồm khay kính chịu lực, kệ cửa kiểu French, ngăn linh hoạt Cooling Zone và hệ thống chiếu sáng Human Centric Lighting (hệ thống chiếu sáng lấy con người làm trung tâm). Đèn cảm ứng tự động bật sáng khi phát hiện người đến gần trong phạm vi 70 cm, đồng thời ánh sáng trong tủ tăng dần đều trong khoảng ba giây sau khi mở cửa, chiếu từ trên cao xuống tạo cảm giác dịu nhẹ, không gây chói mắt.

Thiết kế nội thất thông minh cùng hệ thống đèn chiếu sáng lấy con người làm trung tâm Ảnh: Toshiba

Ngăn Cooling Zone cho phép người dùng tùy chỉnh nhiệt độ phù hợp, tách biệt mùi giữa các loại thực phẩm như thịt, cá, hải sản. Ngăn sữa và đồ uống đặt ở vị trí trên cùng của cánh tủ, nơi có nhiệt độ ổn định, giúp dễ dàng lấy ra thường xuyên mà không ảnh hưởng đến nhiệt độ tổng thể. Ngăn rau củ và trái cây bố trí riêng biệt, trang bị hệ thống kiểm soát độ ẩm HydroFresh duy trì độ ẩm ổn định bên trong khoang chứa, giúp lưu giữ độ tươi của thực phẩm lên đến 7 ngày.

Đại diện Toshiba nhận giải cho tủ lạnh có thiết kế ấn tượng tháng 1/2025. Ảnh: Toshiba

Nhờ những ưu điểm về thiết kế, công năng và thẩm mỹ, Toshiba Japandi GR-RF690WI-PGV(67) từng giành chiến thắng trong số bình chọn thứ 8 của "Sản phẩm tôi yêu 2024", hạng mục Tủ lạnh có thiết kế ấn tượng nhất.

Theo Toshiba, tại thị trường Việt Nam, thiết kế âm tường vẫn còn khá mới mẻ nhưng nhanh chóng được các gia đình trẻ, đặc biệt ở các thành phố lớn, ưa chuộng. Việc sở hữu một căn bếp "phẳng", nơi tủ lạnh, lò nướng, máy rửa chén đều ẩn sau lớp tủ gỗ đồng bộ giúp không gian gọn gàng hơn, nâng tầm thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Thái Anh