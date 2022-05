Tối nay, tọa đàm 'Công nghệ an toàn trên xe phổ thông'

Những tính năng an toàn chủ động trên xe phổ thông sẽ được diễn giả trả lời và trải nghiệm, tại buổi tọa đàm trực tuyến diễn ra lúc 20h tối nay, 31/5.

An toàn là một trong những tính năng quan trọng hàng đầu, thường được người dùng tìm hiểu kỹ càng mỗi khi dự định sở hữu một mẫu xe. Ngoài những tính năng an toàn bị động, các tính năng an toàn chủ động đang ngày càng phổ biến trên nhiều dòng xe tại Việt Nam. Tuy nhiên, không phải người dùng nào cũng nắm rõ các tính năng an toàn quan trọng này.

Để làm rõ vấn đề trên, VnExpress tổ chức buổi tọa đàm "Công nghệ an toàn trên xe phổ thông". Chương trình có sự tham gia của ông Hoàng Kiên Định (45 tuổi, Hà Nội), là người có nhiều năm nghiên cứu trong ngành ôtô, đặc biệt là vấn đề kỹ thuật. Khách mời của chương trình là chị Phạm Trà My (33 tuổi, Hà Nội), một người sử dụng xe cỡ nhỏ hàng ngày, thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Nội dung của tọa đàm lần này sẽ giúp người dùng hiểu rõ về các tính năng an toàn trên ôtô, đặc biệt là MPV hạng B – phân khúc ghi nhận doanh số bán tăng trưởng trong vài năm gần đây. Xuất hiện trong chương trình sẽ là Toyota Veloz Cross – mẫu xe sở hữu lượng công nghệ an toàn nhiều bậc nhất trong phân khúc tại Việt Nam.

Toyota Veloz Cross là mẫu xe sở hữu lượng công nghệ an toàn hàng đầu trong phân khúc MPV hạng B tại Việt Nam. Ảnh: TMV.

Từ góc nhìn người sử dụng xe hàng ngày, khách mời Phạm Trà My sẽ đưa ra những điều kiện sử dụng xe trong thực tế, những tình huống bản thân thường gặp phải. Từ đó, chuyên gia Hoàng Kiên Định sẽ đưa ra quan điểm về các trang bị an toàn trong phân khúc xe cỡ nhỏ.

Ở nửa sau tọa đàm, vị chuyên gia này sẽ cùng khách mời trải nghiệm, giúp độc giả có thể hiểu rõ, và nắm bắt những công nghệ an toàn chủ động hàng đầu hiện nay trong phân khúc MPV hạng B. .

Quang Anh