Toàn cảnh Tech Awards 2025

TP HCMTech Awards 2025, diễn ra ngày 8/1, mở màn với Tech Show thu hút 1.000 người tham dự, trong khi Lễ trao giải vào buổi chiều cũng có sự tham gia của hơn 1.500 khách.
Văn Ngọc
Báo điện tử VnExpress
Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500
® 1997 -2025. Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress
Liên hệ sự kiện:
Điện thoại: 0909.048.992 (Thanh Hương)
028.7300.9999 (TP HCM) - máy lẻ 8574
Email: techawards@vnexpress.net, huongttt28@fpt.com
Tech Awards