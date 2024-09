Tòa liên bang từ chối can thiệp vụ án của ông Trump ở New York

Thẩm phán liên bang Mỹ bác đề xuất của ông Trump về can thiệp vụ án gian lận tài chính tại New York vì không có bằng chứng thuyết phục.

Thẩm phán liên bang Alvin Hellerstein thuộc Tòa án Quận Manhattan ngày 3/9 khước từ đề nghị từ các luật sư của Donald Trump, trong đó kêu gọi tòa án liên bang tiếp nhận vụ xử cựu tổng thống Mỹ gian lận tài chính từ tòa án New York.

Ông Trump cuối tháng 5 bị bồi thẩm đoàn ở New York kết luận có tội với toàn bộ 34 tội danh trong vụ truy tố làm giả hồ sơ kinh doanh chi tiền ém thông tin bất lợi khi tranh cử năm 2016, liên quan bê bối tình ái giữa ông và sao khiêu dâm Stormy Daniels.

Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết về quyền miễn tố đối với các cựu tổng thống, thẩm phán Tòa án Tối cao New York Juan Merchan chấp nhận cho ông Trump bổ sung hồ sơ nhằm đảo ngược cáo trạng và dời phiên tuyên án sang ngày 18/9.

Nhóm luật sư của ông Trump cuối tuần trước tìm cách yêu cầu Tòa án Quận Manhattan can thiệp vụ án, hướng đến đảo ngược kết luận có tội của bồi thẩm đoàn ở New York và hủy án dựa trên quyền miễn truy tố dành cho các cựu tổng thống Mỹ.

Trong phán quyết dài 4 trang, thẩm phán Hellerstein lập luận rằng nhóm ông Trump không đưa ra bằng chứng đủ thuyết phục để tòa án liên bang tiếp nhận vụ án.

Cựu tổng thống Trump sau khi bồi thẩm đoàn New York tuyên bố ông "có tội" hôm 30/5. Ảnh: Reuters

Hellerstein cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao không tác động gì đến kết luận của bồi thẩm đoàn ở New York, vì đây là "vụ án cá nhân, gồm những hành động ngoài công quyền và ngoài thẩm quyền hành pháp". Ông cũng không chấp nhận lập luận từ các luật sư của Donald Trump rằng tòa liên bang cần can thiệp vì "thẩm phán Merchan có định kiến, xung đột lợi ích và không phù hợp".

"Tòa án của tôi không có thẩm quyền lắng nghe những lập luận từ ông Trump về tính chính danh của tòa án ở New York", ông Hellerstein cho rằng cựu tổng thống Mỹ nên kháng cáo ở bang New York hoặc đề nghị Tòa án Tối cao can thiệp. "Việc tòa án của tôi đánh giá vấn đề định kiến, công bằng hay sai phạm ở tòa án tranh tụng cấp bang sẽ là hành động vô cùng bất cập".

Các công tố viên tại New York ngày 3/9 phản đối nỗ lực trì hoãn phán quyết từ cựu tổng thống Mỹ, trong đó có động thái "cầu viện" tòa án liên bang. Cơ quan công tố New York cho rằng thẩm phán Merchan "không có nghĩa vụ pháp lý" để trì hoãn phán quyết trong lúc chờ ông Hellerstein phản hồi các luật sư của ông Trump.

Các luật sư của ông Trump đang yêu cầu thẩm phán Merchan trì hoãn phán quyết đến sau ngày bầu cử tổng thống, thay vì ngày 18/9 như dự kiến, cho rằng ra phán quyết trong thời điểm này sẽ đồng nghĩa với can thiệp bầu cử vì ông Trump có nguy cơ phải ngồi tù trùng giai đoạn một số bang tổ chức bỏ phiếu sớm.

Theo luật pháp bang New York, những tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh của ông Trump trong vụ án "chi tiền bịt miệng" có thể chịu mức tù tối đa 4 năm, hoặc đóng phạt hành chính hoặc chịu quản chế ở địa phương.

Các luật sư của ông Trump còn đề nghị ông Merchan hủy án dựa trên phán quyết của Tòa án Tối cao về đặc quyền miễn tố đối với các cựu tổng thống. Thẩm phán Merchan dự kiến công bố kết luận về đề nghị này trong ngày 16/9, sau hơn hai tháng đánh giá liệu phán quyết ở Tòa án Tối cao có bao trùm vụ án "chi tiền bịt miệng" của ông Trump ở New York hay không.

