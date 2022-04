Toạ đàm về thực trạng bảo mật của blockchain Việt

CEO của CyRadar và CTO của Symper sẽ cùng thảo luận về thực trạng bảo mật trong các dự án blockchain Việt.

Thống kê của công ty dữ liệu Chainalysis cho thấy trong trong tổng số 11 tỷ USD tiền điện tử bất chính mà tội phạm mạng nắm giữ năm 2021, 93% có được từ việc trộm cắp, tăng từ ba tỷ USD của năm 2020. Nhiều vụ tấn công gây thiệt hại lên đến hàng trăm triệu USD.

Tuần trước, mạng Ronin của game Axie Infinity bị đánh cắp số tiền điện tử trị giá hơn 600 triệu USD. Đây được xem là vụ hack lớn nhất trong lịch sử blockchain và ngành DeFi. Nguyên nhân vụ vẫn đang được điều tra, tuy nhiên sự cố là hồi chuông cảnh báo cho thấy lĩnh vực blockchain vẫn tồn tại những điểm yếu và bảo mật là vấn đề cần được quan tâm khi xây dựng các dự án.

Trong số toạ đàm Leader Talks số thứ ba do VnExpress tổ chức từ 14h ngày 4/4, hai chuyên gia trong lĩnh vực bảo mật và blockchain là ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc CyRadar kiêm cố vấn SecuriChain và ông Nguyễn Việt Dinh - CTO Symper kiêm quản trị viên Diễn đàn Phổ cập blockchain sẽ cùng thảo luận về câu chuyện bảo mật trong blockchain.

Ông Nguyễn Minh Đức (trái) và Nguyễn Việt Dinh sẽ cùng thảo luận về câu chuyện bảo mật trong lĩnh vực blockchain.

Khách mời đầu tiên của Leader Talks ngày 4/4 là ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc CyRadar. Ông Đức có trên 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn thông tin. Công ty CyRadar do ông dẫn dắt là đại diện của Việt Nam trong danh sách Top 20 Cyber Security Innovators in 2019 dành cho các doanh nghiệp bảo mật nhiều đổi mới sáng tạo theo bình chọn của tạp chí Technology Innovation.

Trong vai trò cố vấn, ông cũng có nhiều đóng góp quan trọng giúp SecuriChain trở thành đối tác blockchain có tiếng trong ngành an ninh mạng. SecuriChain đã phát hiện một số lỗ hổng bảo mật và giải quyết hậu quả cho các công ty công nghệ lớn như Microsoft, Apple, Adobe, Paypal, McAfee, Sony và Checkpoint.

Cùng thảo luận với ông Đức là ông Nguyễn Việt Dinh, CTO Symper. Ông là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng blockchain Việt với những phân tích chuyên sâu về các vấn đề thời sự liên quan đến GameFi, NFT, DeFi...

Ông Dinh thuộc nhóm lãnh đạo công nghệ trẻ của Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực cung cấp nền tảng Low-code cho cộng đồng BA nói riêng và các nhà quản trị nói chung. Ông đang cùng các cộng sự xây dựng công cụ giúp số hóa hệ thống quản trị có thể trở nên dễ dàng với những người không chuyên công nghệ.

Độc giả có thể gửi trước câu hỏi cho các diễn giả trong phần bình luận.

Toạ đàm Leader Talks nằm trong chuỗi sự kiện CTO Summit và chương trình Bình chọn lãnh đạo công nghệ trẻ 2022 do báo VnExpress tổ chức. Chương trình dành cho những người đứng đầu về công nghệ trong các tổ chức, doanh nghiệp, dưới 35 tuổi và đã có thành tích nhất định trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ, tìm ra bài toán tăng trưởng bằng công nghệ, mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Các CEO, CTO, trưởng bộ phận công nghệ... có thể gửi hồ sơ tự ứng cử, hoặc độc giả có thể đề cử những nhân vật được cho là xứng đáng.

Khương Nha