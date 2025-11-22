Ths.Bs Nguyễn Tuấn Lâm - chuyên gia WHO, Ths.Bs Nguyễn Thị An - Giám đốc HealthBridge Canada tại Việt Nam và content creator Minh Ngọc bàn chủ đề lan tỏa lối sống tích cực trong không gian số.

Tọa đàm 'Lan tỏa lối sống tích cực trong không gian số'

Talkshow Insight Out chủ đề "Lan tỏa lối sống tích cực trong không gian số" thuộc khuôn khổ Ngày hội sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025. HealthBridge - tổ chức phi lợi nhuận quốc tế - đồng hành sự kiện với vai trò đối tác Bạc.

Hơn 30 năm hoạt động tại nhiều quốc gia, HealthBridge tập trung thúc đẩy các chính sách và sáng kiến bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là lĩnh vực phòng chống tác hại về thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử, dinh dưỡng, đô thị lành mạnh lẫn bình đẳng giới. Tại Việt Nam, đơn vị đã, đang hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức, đối tác truyền thông nhằm lan tỏa nhận thức đúng đắn về lối sống lành mạnh và môi trường sống không khói thuốc.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam Shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam 2025 - Vietnam iContent 2025 kéo dài từ 8h15 đến 22h ngày 29/11, tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Chương trình được phát trực tiếp trên báo VnExpress, Fanpage VnExpress và Fanpage Vietnam iContent 2025. Khán giả có thể tham quan các gian hàng, dự triển lãm, hội thảo, tham gia chuỗi hoạt động tương tác, giao lưu trực tiếp với KOLs và theo dõi phiên livestream gây quỹ. Ngoài ra, Creative Gallery giới thiệu loạt chiến dịch truyền thông tiêu biểu, cho phép thử nghiệm công nghệ mới, sáng tạo nội dung ngay tại chỗ cùng cộng đồng. Gala trao giải bắt đầu từ 19h30.

Sự kiện đang mở cổng đăng ký tham dự miễn phí, chào đón mọi cá nhân, tổ chức muốn kết nối, học hỏi, tìm hiểu xu hướng nội dung mới nhất và gặp gỡ các nhà sáng tạo nội dung (content creator) nổi bật hiện nay. Cách thức đăng ký đơn giản, nhanh gọn. Ban tổ chức sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất về ngày hội trên website chính thức và các nền tảng liên quan Vietnam iContent 2025.

Đông Vệ