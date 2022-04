Tính thời điểm nâng cao giá trị bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ tốt nhất là bảo hiểm được mua sớm nhất, đúng thời điểm và phù hợp tình hình tài chính cũng như nhu cầu của khách hàng.

Hiện nay, không ít gia đình trẻ chọn bảo hiểm nhân thọ là giải pháp bảo vệ tài chính khi có kế hoạch sinh con và ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, cũng nhiều người cân nhắc về khả năng sinh lãi của bảo hiểm rồi để mất cơ hội bồi thường lúc rủi ro xảy ra.

Năm 2007, khi vừa sinh đứa con thứ hai, gia đình anh Quốc Sách (Nhà Bè, TP HCM) bỏ ra 10 triệu mỗi năm để mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tích lũy với mong muốn sau 15 năm đáo hạn dư ra một khoản để lo cho hai con học hành. Đây là thời điểm nhạy cảm với gia đình trẻ khi nguồn thu nhập chính của gia đình đến từ đồng lương nhân viên hạn hẹp của anh Sách và chị Thanh vợ anh.

Gói bảo hiểm của vợ chồng anh Sách đơn giản để bảo vệ trước rủi ro tử vong, thương tật và giữ lại số vốn, số lãi được chia. Tiền nhận lại không đáng kể nếu so sánh với gửi tiết kiệm hay đầu tư nhưng anh Sách vẫn hài lòng với quyết định của mình. "May mắn chưa được nhận bất kỳ bồi thường nào của bảo hiểm", anh Sách dí dỏm trong lúc chờ đáo hạn hợp đồng bảo hiểm vào tháng 4/2022.

Theo anh Sách, gói bảo hiểm tốt nhất là đúng lúc, đúng nhu cầu và đúng ví tiền. Ảnh: Prudential Việt Nam

Anh Sách chia sẻ thêm, thời điểm gia đình mua bảo hiểm chưa ưu việt, chưa có nhiều lựa chọn và bảo vệ đa dạng như hiện nay. Mấy năm sau, anh phải mua thêm gói có bảo vệ trước bệnh hiểm nghèo. Ở thời điểm ban đầu, vợ chồng anh chỉ ưu tiên mục tiêu là bảo vệ và giữ tiền. Đến năm 2015, gia đình anh Sách tiếp tục với bảo hiểm chuyên tích lũy phục vụ riêng mục tiêu học hành cho con gái.

Không lạc quan với bảo hiểm như anh Sách, anh Lê Phú (Quận 4, TP HCM) từng "bàn lùi" khi anh trai muốn tham gia bảo hiểm nhân thọ. Anh Phú cho rằng cần tìm hiểu kỹ bởi hiện nay, bảo hiểm rất tốn kém và chưa rõ lợi ích. Điều không may xảy ra khi cuối năm 2021, anh trai anh Lê Phú qua đời khi chưa kịp quyết định.

Nhận định về trường hợp này, chị Ngọc Ánh - chuyên viên tư vấn bảo hiểm 5 năm kinh nghiệm cho biết, trung bình mỗi năm chị gặp 3 đến 4 trường hợp như anh Phú. Theo chị Ánh, khách hàng thường cân nhắc thiệt hơn giữa các gói bảo hiểm, so sánh giữa các công ty và tiếc nuối khi hóa đơn bệnh hiểm nghèo xuất hiện. "Có trường hợp 33 tuổi bỗng phát hiện khối u và tức tốc gọi điện cho tôi muốn ký hợp đồng bảo hiểm đã thảo luận tư vấn suốt hơn 1 năm", chị Ngọc Ánh cho hay.

Việc chần chừ khi đi đến quyết định mua bảo hiểm của khách hàng là việc khó tránh khỏi, chị Ánh chia sẻ. Ảnh: Prudential Việt Nam

Cũng theo chia sẻ từ tư vấn viên này, khách hàng chần chừ trong việc quyết định chọn mua bảo hiểm nhân thọ thường đến từ hai lý do chính. Thứ nhất, khách hàng vẫn còn khúc mắc, hiểu lầm về bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt là so sánh với các kênh đầu tư hay tiết kiệm khác, quên đi mục đích chính về bảo vệ. Thứ hai, khách hàng mất thời gian so sánh giữa các loại bảo hiểm, hãng bảo hiểm trong khi không đủ thông tin, hiểu biết để đưa ra quyết định.

Thực tế, các công ty bảo hiểm luôn nâng cấp các sản phẩm bảo hiểm để phù hợp nhất với khách hàng. Hằng năm, các công ty bảo hiểm cho ra đời hàng chục sản phẩm bảo hiểm đổi mới, đáp đa dạng các yêu cầu về bảo vệ, đầu tư, tích lũy, hưu trí, giáo dục và sức khỏe...

Bên cạnh chức năng quan trọng nhất là bảo vệ, bảo hiểm còn cung cấp cho khách hàng lựa chọn về sinh lời qua các dòng bảo hiểm có tham gia chia lãi, thậm chí đầu tư như bảo hiểm liên kết chung, liên kết đơn vị.

Với kinh nghiệm 15 năm gắn bó với bảo hiểm nhân thọ, anh Sách nêu quan điểm hiệu quả nhất là gói bảo hiểm vừa sức tại thời điểm mua. Khi điều kiện kinh tế khác, nhu cầu có thể thay đổi và kỳ vọng của người mua cũng khác. Cách kết hợp nhiều gói bảo hiểm với thời gian đáo hạn đan xen là cách gia đình anh Sách thu được hiệu quả bảo vệ và đảm bảo tài chính tốt nhất.

Theo quan điểm của khách hàng, bảo hiểm nhân thọ tốt nhất là đúng thời điểm và phù hợp nhu cầu, sau này có thể mua thêm sản phẩm bổ trợ. Ảnh: Prudential Việt Nam

Theo anh Lê Phú, tìm kiếm một gói bảo hiểm tối ưu là cần thiết nhưng không nên quá cầu toàn. "Thời gian để tìm kiếm gói bảo hiểm hoàn hảo có thể chính là lúc rủi ro xảy ra. Từ kinh nghiệm của tôi, gói bảo hiểm tốt nhất là gói bảo hiểm sớm nhất. Nên mua một gói bảo hiểm bảo vệ phù hợp với điều kiện tài chính sau đó có thể mua thêm các sản phẩm khác nếu thêm nhu cầu", anh Phú nói.

Sau lần đầu nhận bồi thường bảo hiểm do thương tật vĩnh viễn cách đây 5 năm, gia đình anh Duy Hùng (Thái Bình) tiếp tục sử dụng gói bảo hiểm hỗn hợp có tham gia chia lãi và mua thêm 4 gói khác. "Mua lâu rồi nên gói bảo hiểm ban đầu của tôi chỉ chi trả ung thư vào giai đoạn 3. Mới đây, tôi đã mua thêm gói sức khỏe bổ sung hơn 1 triệu đồng mỗi năm để được thanh toán cả khi mới phát hiện bệnh", anh Hùng chia sẻ.

Tương tự, gia đình anh Phú dự tính mua thêm gói bảo hiểm giáo dục cho 2 con đang học tiểu học trong vài năm nữa, khi kinh tế gia đình ổn định hơn.

Thanh Thư