Tìm thấy xe máy của nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Cảnh sát phát hiện xe Exciter nghi liên quan đến vụ cướp Ngân hàng Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá, cách nơi gây án khoảng 5 km.

Chiều 25/1, Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt khám xét nhà dân trên đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) và đường Tuệ Tĩnh (phường Diên Hồng, cùng tỉnh Gia Lai), tìm nghi can liên quan đến vụ cướp ngân hàng.

Hai nghi phạm cướp được cho là giấu xe máy Exciter dưới hố. Ảnh: Công an Gia Lai

Cơ quan chức năng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng chó nghiệp vụ tham gia truy xét nghi phạm, sau khi cảnh sát phát hiện xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng đen - được chôn dưới hố ở một bãi đất trống gần Khu công nghiệp Diên Phú.

Trước đó, chiều 19/1, người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ cùng đồng phạm mặc áo khoác xanh, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm cùng xông vào Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch Trà Bá trên đường Trường Chinh.

Cả hai cầm súng ngắn đe dọa các nhân viên ngân hàng, lấy 1,8 tỷ đồng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Trần Hóa