Tìm hiểu những dấu hiệu bệnh thận mạn ở trẻ em cùng chuyên gia

Trẻ bị phù, rối loạn tiểu tiện có thể là dấu hiệu của bệnh thận; khám sức khỏe mẹ và bé trước và sau sinh góp phần phát hiện bệnh sớm ở trẻ, theo talkshow "Thận khỏe - Đời vui".

Tập 5 talkshow "Thận khỏe - Đời vui" mang chủ đề "Những dấu hiệu sớm bệnh thận ở trẻ em" phát sóng trên HTV7 lúc 17h ngày 2/11. Tập 5 tiếp tục có sự tham gia của PGS.TS.BS Phạm Văn Bùi - Chủ tịch Hội Lọc máu quốc tế (2023-2027), Chủ tịch Hội Lọc máu TP HCM bên cạnh BSCKII Hoàng Ngọc Quý - bác sĩ chính, trưởng đơn vị thận nhân tạo Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM.

Chuỗi talkshow "Thận khỏe - Đời vui" do Hội Lọc máu TP HCM phối hợp với Tập đoàn Y khoa Nipro và Đơn vị Công nghệ Y tế của FPT thực hiện trước bối cảnh bệnh thận mạn đang gia tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa, nhằm cung cấp kiến thức từ góc nhìn của chuyên gia, nâng cao hiểu biết về căn bệnh tới cộng đồng.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ người trưởng thành mắc bệnh thận mạn hiện nay ở nước ta vào khoảng 12%, với 10 triệu bệnh nhân thận trên toàn quốc. Tuy nhiên, bệnh thận mạn không chỉ xuất hiện ở người trưởng thành mà nhiều trẻ nhỏ cũng đang đối mặt với căn bệnh này. Theo ước tính, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 120-150 trường hợp mới mắc bệnh thận giai đoạn cuối ở trẻ em. Riêng Bệnh viện Nhi đồng 2 mỗi năm tiếp nhận khoảng 50 ca bệnh nhi mắc mới ở giai đoạn cuối. Tại Khoa Thận nội tiết, bệnh viện Nhi đồng 2, không ít trẻ nhỏ phải chạy thận. Vì thế, tập 5 của chương trình "Thận khỏe - Đời vui" tập trung chủ đề bệnh thận ở trẻ em nhằm giúp các phụ huynh nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường ở con, hiểu rõ hơn về sức khỏe thận của trẻ, từ đó chủ động phòng ngừa và phát hiện kịp thời các nguy cơ bệnh lý.

Một khán giả đang theo dõi đoạn video giới thiệu tập 5 của chương trình "Thận khỏe - Đời vui". Ảnh: FPT

Dấu hiệu bệnh thận ở trẻ

Theo các chuyên gia, trong cơ thể con người (dù ở người trưởng thành hay trẻ em), các cơ quan đều có thể bị tổn thương. Trẻ em cũng có thể gặp nhiều bệnh lý liên quan đến thận: các bệnh lý về cầu thận, bệnh lý bẩm sinh, bệnh di truyền từ cha mẹ sang con (như bệnh thận đa nang). Các triệu chứng bệnh thận ở trẻ em cũng mơ hồ như ở người lớn và dễ nhầm với các bệnh khác. Tuy nhiên, cũng có một số dấu hiệu lâm sàng mà phụ huynh nên đặc biệt lưu ý để đưa trẻ đi khám sớm.

Dấu hiệu phổ biến hàng đầu là trẻ bị phù mí mắt, phù mặt (dấu hiệu thường gặp ở hội chứng thận hư trẻ em). Dấu hiệu phổ biến thứ hai là trẻ bị rối loạn tiểu tiện, đi tiểu thường xuyên, liên tục. Dấu hiệu thứ ba là vùng bụng trẻ bị gồ lên khi nằm do trẻ bị thận ứ nước, lúc này phụ huynh cần chủ động đưa trẻ đi thăm khám sớm. Ngoài ra, khi trẻ bị huyết áp cao, gia đình cũng nên nghĩ tới việc đi khám chuyên khoa thận cho trẻ.

Ảnh hưởng của bệnh thận tới sức khỏe trẻ

Thận vốn đảm nhiệm nhiều chức năng trong cơ thể, vì thế khi chức năng thận bị suy giảm sẽ ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác. Ở trẻ em, ảnh hưởng dễ nhận thấy của bệnh thận mạn là ảnh hưởng lên hệ xương khớp, gây rối loạn chuyển hóa vitamin D khiến trẻ chậm phát triển chiều cao. Bệnh thận cũng gây ra tình trạng thiếu chất kích thích tủy xương tạo hồng cầu, từ đó trẻ dễ bị thiếu máu. Hơn nữa, bệnh thận ảnh hưởng đến điều hòa huyết áp ở trẻ. Vì thế, khi trẻ đột ngột bị tăng huyết áp, cần cho trẻ đi kiểm tra thận để phát hiện sớm.

Bệnh nhi thận mạn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM. Ảnh: Thận khỏe - Đời vui

Cách phát hiện bệnh thận mạn ở trẻ

Cũng như ở người lớn, nhiều trẻ không có biểu hiện bệnh thận cho tới khi vào giai đoạn nặng - vì thế y khoa hay nói "bệnh thận là kẻ giết người thầm lặng".

Theo các chuyên gia, để phát hiện bệnh thận sớm cách duy nhất là khám sức khỏe định kỳ hàng năm, cho cả trẻ em và người lớn. Tuy nhiên, đối với trẻ em, bệnh thận có thể được phát hiện từ rất sớm - ngay từ giai đoạn thai kỳ hoặc trong thời gian sơ sinh. Vì thế thăm khám sức khỏe mẹ và bé trước và sau khi sinh rất quan trọng.

Khi trẻ đi khám thận, các bác sĩ sẽ thực hiện các xét nghiệm cơ bản: xét nghiệm kiểm tra chức năng thận, nước tiểu, siêu âm. Đồng thời, bác sĩ sẽ tiến hành khảo sát tùy thuộc các nguyên nhân và triệu chứng đi kèm, từ đó yêu cầu thêm các xét nghiệm chuyên sâu khác.

Các chuyên gia khẳng định, cũng như người lớn, bệnh thận ở trẻ em càng phát hiện sớm thì việc điều trị càng mang lại hiệu quả.

Trong tập 5, các chuyên gia cũng nêu những nguyên tắc chăm sóc giúp bảo vệ chức năng thận của trẻ; lưu ý những yếu tố nguy cơ khiến trẻ dễ mắc bệnh thận. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng giúp khán giả hiểu rõ hơn về những điểm giống và khác nhau giữa chạy thận nhân tạo ở trẻ em và người lớn; những lưu ý khi đi khám chuyên khoa thận cho trẻ; cách chăm sóc khi trẻ bị bệnh...

Kim Anh