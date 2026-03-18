TikToker Mr Pips bị đề nghị truy tố vì lừa hơn 1.300 tỷ đồng

Hà NộiPhó Đức Nam, tức Mr Pips, bị cáo buộc sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách lập sàn giao dịch chứng khoán rồi về nước mở web dụ nhà đầu tư, lừa hơn 1.300 tỷ đồng.

Nam, 32 tuổi, vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Lê Khắc Ngọ, 36 tuổi (tức Mr Hunter) và vợ là Ngô Thị Thêu, bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng vụ án, 72 người khác bị cáo buộc một trong các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Phó Đức Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Phó Đức Nam (nổi danh trên Tiktok với tài khoản có tên Mr Pips) quen Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, rồi cùng bàn bạc về việc thành lập trang web để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang này sẽ kết nối với ứng dụng MT4, MT5 và có tên tiếng Anh giống với sàn chứng khoán quốc tế. Song về bản chất, các trang này không kết nối để hoạt động được ở thị trường thế giới.

Bắt đầu thực hiện kế hoạch, Nam cùng một người khác xuất cảnh sang Thổ Nhỹ Kỳ gặp Uran, được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Về Việt Nam, Nam về nước thuê văn phòng, nhân viên để bắt đầu phi vụ lừa đảo. Nhiều công ty bình phong nhóm này lập ra để quảng cáo, thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán, forex.

Dù không được cấp giấy phép, Nam và đồng phạm vẫn điều hành nhân viên để quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính, tạo lập các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5. Sau khi lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, nhóm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cáo buộc, khách hàng thực chất là "chơi với chủ sàn" chứ không phải kết nối với thế giới. Họ thua thì chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Theo kết luận, Nam trực tiếp thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma", quảng cáo, thanh toán, mở 69 tài khoản ngân hàng. Với vai trò chủ mưu, Nam chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ lừa đảo với tổng số hơn 1.300 tỷ đồng.

125 bất động sản liên quan nhóm Nam bị phong tỏa giao dịch. Ảnh: Công an cung cấp

Mr Hunter được giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Mr Hunter phải chịu trách nhiệm với 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 216 tỷ đồng.

Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, mong sớm thành đại gia, các nhà đầu tư càng dễ bị dẫn dụ.

Phạm Dự