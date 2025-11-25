TikToker Con Cò Đây: 'Mẹ là cảm hứng sáng tạo của tôi'

TikToker Quân Trương - chủ kênh Con Cò Đây - nói muốn tái hiện khía cạnh dễ thương, gần gũi của mẹ trong mỗi thước phim, không ngờ video hút hàng triệu lượt xem

Talkshow Insight Out 'Từ chuyện nhà đến chuyện triệu view' Video: Quyên Ly - Trung Kiên

TikToker Quân Trương trò chuyện với MC Liêu Hà Trinh về chuyện đời, chuyện nghề và những điều dung dị qua mỗi thước phim sáng tạo của anh, tại talkshow Insight Out chủ đề "Từ chuyện nhà đến chuyện triệu view". Chuỗi talkshow thuộc khuôn khổ Ngày hội sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025. Cũng tại chương trình năm nay, Quân Trương được đề cử hạng mục Nhà sáng tạo nội dung của năm.

Trong video dài 27 phút, Quân Trương cho biết sau khi quyết định Nam tiến, anh thường xuyên nhớ nhà, đôi lúc thèm nghe lời răn dạy, la mắng của mẹ nên rủ nhóm bạn thân quay những thước phim vui nhộn về gia đình, câu chuyện thường nhật, những cuộc đối thoại giữa mẹ - con. TikToker gốc Hà Nội bất ngờ khi chuỗi video nhận những phản hồi tích cực.

Anh cho biết có lần không thể tìm được trang phục phù hợp với tạo hình người mẹ miền quê, anh được một khán giả gợi ý cho mượn. Dù ngại làm phiền fan, anh vẫn quyết định mượn vì tính chất quan trọng của thước phim. Video sau đó đạt đến 10 triệu lượt xem, khiến êkíp vỡ òa cảm xúc. Quân gọi đó là duyên phận và có thêm động lực làm nghề.

Khi được hỏi có lời khuyên nào cho các nhà sáng tạo trẻ, Quân Trương cho rằng các content creator đừng sợ hãi hay áp lực, hãy mạnh dạn hiện thực hóa ý tưởng trong đầu, cứ làm, cứ thử, miễn không vi phạm pháp luật hay bất chấp câu view.

Năm 2026, Quân Trương có nhiều kế hoạch diễn xuất nhưng chưa thể bật mí chi tiết. Anh nói từ nhỏ đã mê phim ảnh, thích diễn nhưng không đủ chiều cao để thi Sân khấu Điện ảnh. Do đó, anh cố trau dồi bản thân qua các video sáng tạo đăng trên nền tảng, mạng xã hội, mơ một ngày có thể trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

Quân Trương tạo dấu ấn trên nền tảng số qua nhiều video đóng vai các bà thím. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quân Trương quê Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, chuyên ngành Quản lý Văn hóa. Anh từng làm marketing, truyền thông trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung. Anh vào TP HCM để phát triển công việc. Trước khi lấn sân sản xuất video mảng giải trí, Quân Trương chuyên review ẩm thực.

Hai năm qua, Con Cò Đây "gây sốt" với series hóa thân thành người mẹ cùng hàng chục câu chuyện đời thường, xoay quanh các mối quan hệ gia đình. Khả năng diễn xuất, nhập vai, cùng các màn hóa trang của anh giúp video nhanh chóng vào top xu hướng, hút hàng triệu đến chục triệu lượt xem.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam Shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

Đông Vệ