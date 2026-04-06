Tiếp tục điều tra nguồn gốc vàng của Bảo Tín Minh Châu

Hà NộiCông an cho hay các cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu hoạt động bình thường để đảm bảo quyền lợi cho người dân, "nguồn gốc vàng sẽ tiếp tục được xác minh".

Chiều 6/4, tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Châu cùng con trai Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của công ty để điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định tố tụng được thực thi hôm 2/4.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, cho biết Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường "để đảm bảo quyền lợi của người dân". Doanh nghiệp này bán hàng cho người dân bằng giấy hẹn song đến nay "chưa người mua hàng nào có ý kiến".

"Đây là giao dịch dân sự nên nếu không trả được hàng và người mua có đơn tố giác, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ sau", đại tá Thanh nói.

Về nguồn gốc số vàng, đại tá Thanh cho đang sẽ tiếp tục điều tra.

Các bị can bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật đến tháng 10/2024. Trước thời điểm này, ông Châu chỉ đạo con trai và bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế.

Trong giai đoạn 2020-2023, doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu khoảng 13.700 tỷ đồng nên chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng. Qua đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty Bảo Tín Minh Châu và những người liên quan, công an thu 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, được ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995, hiện nắm hơn 97% cổ phần. Thương hiệu có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.

