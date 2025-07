Tiền vệ Chelsea chóng mặt vì nhiệt độ cao tại FIFA Club World Cup

MỹEnzo Fernandez cho biết phải nằm xuống sân vì chóng mặt trong trận thắng Fluminense ở bán kết FIFA Club World Cup 2025, và kêu gọi FIFA thay đổi trước World Cup 2026.

Nắng nóng gay gắt tại Mỹ khiến nhiều cầu thủ và HLV lên tiếng bày tỏ lo ngại. Hiệp hội cầu thủ quốc tế (FIFPRO) công bố dữ liệu cho thấy ba trận FIFA Club World Cup lẽ ra phải bị hoãn do nhiệt độ vượt quá ngưỡng 28 độ C theo chỉ số nhiệt độ cầu ướt (WBGT). Trong đó, trận bán kết giữa Chelsea và Fluminense trên sân MetLife, New Jersey hôm 8/7 có nhiệt độ lên tới hơn 35 độ.

Enzo Fernandez nhận sự chăm sóc y tế trong trận Chelsea thắng Fluminense 2-0 ở bán kết FIFA Club World Cup trên sân MetLife, New Jersey, Mỹ ngày 8/7/2025. Ảnh: Reuters

Trước trận chung kết với PSG, ở cùng địa điểm với thời gian đá bán kết, Fernandez thừa nhận gặp khó khăn khi thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

"Thực sự, cái nóng thật khủng khiếp. Tôi không biết phải diễn tả thế nào", tiền vệ Argentina nói bên lề buổi tập hôm 11/7. "Hôm trước, tôi hơi chóng mặt trong một pha bóng. Tôi phải nằm xuống sân vì quá choáng. Thi đấu ở nhiệt độ này rất nguy hiểm. Hơn nữa, với khán giả đến sân và xem tại nhà, tốc độ trận đấu không còn như bình thường, mọi thứ trở nên rất chậm".

Mỹ sẽ đồng đăng cai World Cup 2026 với Canada và Mexico vào tháng 6 và tháng 7/2026. Fernandez kêu gọi FIFA cần đánh giá lại lịch thi đấu để đảm bảo thời tiết nắng nóng không ảnh hưởng đến giải. "Hy vọng năm sau họ sẽ thay đổi lịch đấu để World Cup vẫn là một màn trình diễn bóng đá đẹp mắt và hấp dẫn", tiền vệ 24 tuổi bày tỏ.

Levi Colwill đồng tình rằng sức nóng khiến trận đấu diễn ra chậm hơn. "Nếu biến trận đấu thành bóng rổ trong thời tiết này sẽ không có lợi cho ai cả", trung vệ của Chelsea nói. "Bạn phải kiểm soát bóng nhiều hơn, chọn đúng thời điểm để tấn công và ghi bàn".

Chelsea sử dụng quạt phun sương để làm mát trong cả tập luyện và thi đấu tại FIFA Club World Cup 2025. Ảnh: Chelsea FC

Cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger, hiện là người đứng đầu bộ phận phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, thừa nhận nắng nóng đã ảnh hưởng đến các trận đấu tại Club World Cup. "Nắng nóng trong một số trận đấu là một vấn đề. Chúng tôi đã cố gắng khắc phục bằng cách cho nghỉ giải lao và tưới nước sân. Chúng tôi đã học được nhiều điều", cựu HLV người Pháp nói.

Wenger cho biết FIFA đang xem xét sử dụng các sân vận động có mái che ở các thành phố như Atlanta, Dallas, Los Angeles và Houston để tổ chức các trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026. Ông cũng cho biết các nhà phân tích của FIFA đã nghiên cứu tác động của nhiệt độ lên hiệu suất cầu thủ và nhận thấy nhiệt độ trên 35 độ ảnh hưởng đến tốc độ chạy nước rút nhiều hơn so với tổng quãng đường di chuyển.

"Chắc chắn năm sau sẽ có nhiều sân vận động có mái che hơn vì chúng tôi vẫn phải tuân theo lịch phát sóng truyền hình. Chúng tôi đang học hỏi để trang bị tốt hơn nhằm đối phó với những điều kiện này", Wenger cho biết.

Hồng Duy (theo Guardian, ESPN)