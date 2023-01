Tiến Linh muốn ghi bàn sớm vào lưới Indonesia

IndonesiaTheo tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, một bàn thắng sớm vào lưới Indonesia sẽ giúp Việt Nam có thế trận tốt nhất ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Tiền Linh trong buổi tập làm quen sân Bung Karno cùng tuyển Việt Nam chiều 5/1. Ảnh: Lâm Thỏa

* Indonesia - Việt Nam: 16h30 thứ Sáu 6/1, trên VnExpress.

"Việt Nam có chiến thuật, miếng đánh riêng trước Indonesia", Tiến Linh nói sáng nay. "Nếu có cơ hội ra sân, tôi sẽ cùng các đồng đội sẽ thi đấu hết mình, và hy vọng Việt Nam sẽ có bàn thắng sớm để tạo lợi thế trước Indonesia".

Tiền đạo 25 tuổi nhận định Indonesia là đối thủ rất khó chịu, và thừa nhận việc phải đá trên sân khách Bung Karno trước khoảng 50.000 CĐV chủ nhà là thử thách cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Tiến Linh tin vào sự chuẩn bị của tập thể đội tuyển và lạc quan rằng tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt ở cả hai lượt bán kết.

Tiến Linh đã ghi ba bàn tại AFF Cup 2022, dẫn đầu danh sách lập công của Việt Nam và chỉ xếp sau Teerasil Dangda - tuyển thủ Thái Lan đang sở hữu năm bàn. Tiền đạo thuộc CLB Bình Dương được báo chí Indonesia nhắc đến nhiều nhất những ngày qua, khi họ cảnh báo về sự nguy hiểm của Tiến Linh và chờ đợi màn đối đầu thú vị giữa anh với trung vệ Jordi Amat.

Trong khi đó, Arhan Pratama đánh giá cao Việt Nam, cho rằng Indonesia phải chơi gắn kết, tập trung vì chất lượng của cầu thủ đối phương. "Họ rất mạnh và chơi gắn kết", hậu vệ trái sinh năm 2001 của Indonesia nói. "Nhiều tuyển thủ Việt Nam đã chơi cùng nhau thời gian dài và duy trì một đội hình ổn định. Với tôi, họ là đối thủ rất khó chịu".

Pratama Arhan là hậu vệ trái ưa thích của HLV Shin Tae-yong tại các cấp đội tuyển Indonesia. Ảnh: PSSI

Arhan từng chịu nhiều chỉ trích vì pha vào bóng nguy hiểm với tiền vệ Tuấn Anh khi hai đội chạm trán tại giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, anh được đánh giá là hậu vệ cánh tài năng, có kỹ năng ném biên mạnh nguy hiểm và đang được chơi tại J-League 2 cho Tokyo Verdy.

Trận Indonesia – Việt Nam diễn ra lúc 16h30, sớm ba tiếng so với kế hoạch do giới chức địa phương muốn đảm bảo an ninh trận đấu. 3.690 cảnh sát, gần 500 nhân viên an ninh cùng nhiều phương tiện chống bạo động, giải tán đám đông hiện đại được điều động tới khu liên hợp thể thao Bung Karno từ sáng nay.

Hiếu Lương